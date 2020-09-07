Мишустин утвердил правила ограничения отпускных цен и надбавок на лекарства и медизделия

Правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания такой продукции. Порядок действий в таких ситуациях утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство утвердило Правила формирования перечня лекарств, не включенных в Перечень ЖНВЛП, в отношении которых устанавливаются предельные отпускные цены производителей, предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей, а также Правила формирования перечня медицинских изделий, в отношении которых устанавливаются предельные отпускные цены производителей, предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Такие полномочия появились у кабмина благодаря принятым в марте 2020 года изменениям в федеральный закон. По ним правительство имеет право устанавливать предельные отпускные цены производителей медизделий и лекарств, не включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших, а также ограничивать оптовые и розничные надбавки для таких товаров в двух случаях. Во-первых, в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания. Во-вторых, в случае роста цен на 30% и более.

Принятые правительством постановления предполагают, что при таких обстоятельствах власти регионов будут направлять в Росздравнадзор соответствующие заявки с обоснованием своих предложений. Ведомство обязано рассмотреть их и направить в Минздрав.

Если речь идет о ЧС или угрозе распространения опасных заболеваний, решение принимается оперативно. Проект нормативного акта Минздрав должен внести в правительство в течение трех дней. Если такой опасности нет, решение о регулировании отпускных цен и надбавок принимается после проведения мониторинга – он должен подтвердить резкое подорожание лекарств и медизделий.

Новые правила предусматривают, что предельные размеры оптовой и розничной надбавок устанавливаются для каждого региона страны.

pharmvestnik