Roche получила разрешение FDA на тест-системы для COVID-19

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало компании Roche разрешение на экстренное использование (EUA) тест-систем, дифференцирующих штаммы SARS-CoV-2 и гриппа.

«С приближением сезона гриппа этот новый тест особенно важен, поскольку SARS-CoV-2 и гриппозные инфекции вряд ли можно дифференцировать только по симптомам. Тестовая система поможет медработникам принять верное решение и простроить наиболее эффективный план лечения для своих пациентов», – заявил руководитель Отдела диагностики Roche Томас Шинекер.

Тест-система Cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B, как утверждает производитель, может одновременно измерять наличие многочисленных сложных молекул в одном биологическом образце ПЦР. Это и позволяет обраружить и идентифицировать коронавирус и вирусы гриппа А и В, однако тест не предназначен для обнаружения вируса гриппа С.

Тест может быть сделан только в лабораторных условиях. Цена за тест-систему от Roche неизвестна.

В конце августа Abbott Laboratories также получила регудостоверение от FDA на антигенный экспресс-тест BinaxNOW на COVID-19, который выдает результат в течение 15 минут, в США он будет продаваться за $5.

В США ведется целый ряд разработок тест-систем и методов диагностики COVID-19. Национальные институты здравоохранения США (The National Institutes of Health, NIH) направили на это почти $400 млн грантов по программе Rapid Acceleration of Diagnostics.