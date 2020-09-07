Ещё четыре страны дали согласие на проведение испытаний китайских вакцин от COVID-19

В Китае уже выдано разрешение на использование вакцин, разработанных компаниями Sinovac и CNBG

Китайские компании China National Biotec Group (CNBG) и Sinovac Biotech Ltd заявили, что каждая из них нашла партнеров в двух странах для проведения поздних стадий клинических испытаний разрабатываемых вакцин против коронавируса.

Сербия и Пакистан согласились принять участие в третьей фазе испытаний вакцины от компании CNBG, в то время как компания Sinovac получила одобрение от Турции и Бангладеш. Обе компании стремятся расширить исследования своих препаратов за рубежом, поскольку в самом Китае количество новых случаев заболевания резко сократилось.

Сербия должна провести испытания двух вакцин, разработанных подразделениями CNBG в Ухане и Пекине, а Пакистан проведет исследования препарата от подразделения в Пекине, сообщает агентство Reuters.

На сегодняшний день, в испытаниях 3-ей фазы вакцины от компании CNBG должны принять участие 50 000 человек примерно в 10 странах, об этом сказал вице-президент CNBG Чжан Юнтао (Zhang Yuntao). Испытания уже начались в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Перу, Марокко, Аргентине и Иордании.

Чжан заявил, что зарубежные страны выразили заинтересованность в заказе 500 млн доз вакцин.

CNBG намерен производить 300 млн доз вакцины в год после того, как будут модернизированы производственные технологии, в настоящее время разрабатывается план по увеличению мощностей до 1 млрд доз в год, сказал Чжан.

Компания скоро начнет предоставлять свои вакцины китайским сотрудникам, работающим в зарубежных посольствах и консульствах, добавил он.

Вакцина-кандидат CoronaVac от компании Sinovac в данный момент проходит испытания в Бразилии и Индонезии, и сейчас ещё добавятся Турция и Бангладеш, где будут проводиться клинические исследования третьей фазы, сообщил генеральный директор компании Sinovac Инь Вейдун (Yin Weidong).

Несмотря на то, что финальная стадия испытаний все еще продолжается, Китай уже дал разрешение на использование вакцин-кандидатов компаний Sinovac и CNBG для максимально уязвимых, с точки зрения заражения новой коронавирусной инфекцией, групп населения, например, медицинских работников.

Хелен Янг (Helen Yang), старший директор по глобальной стратегии и развитию бизнеса компании Sinovac, сказала, что уже несколько десятков тысяч человек получили вакцину CoronaVac в рамках программы экстренной помощи.

Фото с сайта www.diariodecanoas.com.br

gmpnews