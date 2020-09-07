Премьер-министр Австралии объявил о сделке по поставке 84 млн доз вакцин от COVID-19

Австралия получит первые дозы вакцины от COVID-19, разрабатываемой компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом, в январе 2021 года, если испытания препарата окажутся успешными, об этом заявил 7 сентября премьер-министр Скотт Моррисон (Scott Morrison).

Ранее было заявлено о подписании предварительного соглашения с AstraZeneca на поставку достаточного количества доз вакцины для населения, численностью почти 26 млн человек. Препарат будет производиться австралийской биотехнологической компанией CSL.

Эта сделка вызвала некоторые сомнения, поскольку CSL заявила, что ее приоритетом, в плане производства, является потенциальная вакцина, разработанная совместно с Университетом Квинсленда (University of Queensland). Согласно новому соглашению, Австралия купит 51 млн доз вакцины от Университета Квинсленда.

Австралия получит первые 3,8 млн доз вакцины AstraZeneca в январе и феврале 2021 года, а затем еще 30 млн доз, приводятся слова Моррисона в заявлении, направленном агентству Reuters.

«Австралийцы будут одними из первых в мире, кто получит безопасную и эффективную вакцину, если она пройдет испытания на поздних стадиях», — говорит Моррисон.

Кандидатная вакцина Университета Квинсленда и CSL должна войти во вторую фазу испытаний в конце 2020 года, и если все испытания пройдут успешно, то массовое применение вакцины может начаться в середине 2021 года.

Обе сделки будут стоить в общей сложности 1,7 млрд австралийских долларов (1,24 млрд долларов США). Если обе вакцины окажутся успешными, то Австралия сможет пожертвовать или продать их без какой-либо наценки.

Представители здравоохранения обсуждают, кто получит первые дозы препарата, если испытания пройдут успешно. Согласно представленной информации, это могут быть наиболее уязвимые граждане страны, с точки зрения инфицирования, и медицинские работники.

gmpnews