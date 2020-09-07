Стоимость вакцины от COVID-19, разрабатываемой Sanofi-GSK, будет ниже 10 евро

Окончательная цена будет определена только после того, как вакцина достигнет финальной стадии исследования

Стоимость вакцины от COVID-19, которую разрабатывает французская компания Sanofi («Санофи») совместно с британской GlaxoSmithKlineis (GSK), скорее всего, будет стоить менее 10 евро ($11,80) за одну дозу, если она будет одобрена для использования, об этом заявил 5 сентября глава «Санофи» во Франции.

«Цена не полностью установлена … Мы оцениваем производственные затраты на ближайшие месяцы … Мы будем ниже 10 евро», — сказал радио France Inter Оливье Богильо (Olivier Bogillot).

Как передает агентство Reuters, отвечая на вопрос о конкуренте, компании AstraZeneca, которая, как ожидается, оценит свою вакцину примерно в 2,50 евро, Богильо сказал: «Разрыв в цене для нас может заключаться в том, что мы используем все наши внутренние ресурсы, наших собственных исследователей, наши собственные исследовательские центры. AstraZeneca передает часть своего производства на аутсорсинг».

В пресс-службе компании Sanofi заявили, что окончательная цена будет определена только после того, как вакцина достигнет финальной стадии исследования.

МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО СМОЖЕМ ОПРЕДЕЛИТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ЦЕНУ ВО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ III ФАЗЫ, КОГДА УЗНАЕМ БОЛЬШЕ О ДОЗИРОВКЕ. НА ЭТОМ ЭТАПЕ ЛЮБАЯ ЦИФРА НЕТОЧНА. МЕНЕЕ 10 ЕВРО — ЭТО ТОЛЬКО ОДНА ИЗ ГИПОТЕЗ, НАД КОТОРОЙ МЫ РАБОТАЕМ.

Ранее на этой неделе Sanofi и GSK заявили, что они начали клинические испытания своей кандидатной вакцины с намерением достичь к декабрю третьей фазы испытаний. Если результаты окажутся положительными, то компании надеются получить одобрение препарата в первой половине следующего года.

gmpnews