Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство 17 препаратов из списка ЖНВЛП

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «АМЕДАРТ» с конца августа запустил производство 17 видов лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

В число препаратов, которые будет производить резидент особой экономической зоны, вошли препараты для лечения ВИЧ-инфекции, почечной недостаточности, а также антикоагулянты, хелаторы и иммунодепрессанты.

«Общий объем инвестиций в производство составит более 700 миллионов рублей. В 2021 году будут выпущены первые партии препаратов в количестве 100 тысяч упаковок. После выхода производства на полную мощность к 2024 году предприятие будет выпускать по 1,5 миллиона упаковок в год и поставлять их в медучреждения Москвы и других регионов страны», – заявил вице-мэр.

В ближайшие четыре года компания планирует начать выпуск еще 29 наименований фармацевтической продукции, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«В следующем году предприятие запустит производство трех наименований препаратов для лечения сахарного диабета, а к 2024 году – еще 26 препаратов против злокачественных образований. Планируемая к выпуску продукция также включена в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, что позволит реализовать препараты столичного производителя по доступным ценам и существенно снизит зависимость от импортных аналогов», – отметил Александр Прохоров.

Компания «АМЕДАРТ» является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» с середины 2019 года, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

«Производство компании занимает на площадке в Печатниках почти 6 тысяч квадратных метров. Сейчас на предприятии занято более 40 сотрудников. Статус резидента дает компании доступ к основным преференциям – нулевой ставке на имущество и транспорт, а также сниженному налогу на прибыль. Сэкономленные на льготах средства компания сможет рефинансировать на новые разработки и улучшение материально-технической базы», – отметил руководитель технополиса.

gmpnews