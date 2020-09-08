Росздравнадзор утвердил критерии определения подлежащих блокировке сайтов

Росздравнадзор утвердил критерии оценки информации, необходимой для принятия решений, являющихся основанием для включения доменных имен и указателей страниц сайтов в сети «Интернет» в Единый реестр источников, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.

Минюст России 4 сентября зарегистрировал приказ Росздравнадзора № 5527 от 29.06.2020, которым утверждены критерии оценки информации, необходимой для принятия Федеральной службой решений, являющихся основаниями для включения доменных имен и указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Может быть заблокирована информация, которая содержит:

– предложения о торговле лекарствами, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством об обращении лекарств, лицами, не имеющими лицензии на осуществление такой деятельности;

– предложения о розничной торговле незарегистрированными лекарствами;

–предложения о розничной торговле дистанционным способом рецептурных лекарств;

– предложения о розничной торговле дистанционным способом наркотическими и психотропными препаратами;

– предложения о розничной торговле дистанционным способом спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта свыше 25%;

– предложения о розничной торговле лекарствами дистанционным способом с использованием доменных имен и указателей страниц сайтов в сети «Интернет», не указанных в разрешении на осуществление розничной торговли лекарствами дистанционным способом;

– информацию, направленную на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих розничную торговлю лекарствами, в том числе онлайн, торговля которыми запрещена.

Елена Сидорова

pharmvestnik