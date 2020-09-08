Изготовителям незарегистрированного медкислорода дали по пять лет лишения свободы условно

Руководителю и сотруднику шахтинской фирмы «Кислород» не удалось избежать уголовной ответственности за обращение незарегистрированного медицинского кислорода. Спустя два с лишним года городской суд вынес повторный приговор фигурантам. Он мало отличается от того, который был оглашен в августе 2019 года.

Шахтинский городской суд в Ростовской области во второй раз вынес приговор сотрудникам ООО «Кислород». Они снова признаны виновными в производстве и сбыте незарегистрированного медицинского кислорода для ЛПУ. Но если в августе 2019 года их приговорили к пяти и пяти с половиной годам лишения свободы условно соответственно, то на этот раз оба фигуранта получили по пять лет условно. Об этом «ФВ» сообщили в суде.

Фирма «Кислород» несколько лет участвовала в торгах лечебных организаций на поставку медицинского кислорода. Объем госконтрактов составил 3,5 млн руб. Но газ не проходил регистрацию и не был включен в госреестр лекарственных средств. Во время проверки в ЦГБ Новошахтинска сотрудники Росздравнадзора обнаружили незарегистрированный кислород и привлекли производителя к административной ответственности (штраф 500 тыс. руб.), а материалы дела передали в правоохранительные органы.

Уголовное дело завели по ч. 2 статьи 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств». Обвинения были предъявлены учредителю и директору «Кислорода» Сергею Ильгову и его сотруднику Ивану Гайдукову. В августе 2019 года Шахтинский горсуд дал обоим условные сроки: Ильгову 5,5 года, а Гайдукову — 5 лет лишения свободы. К тому же им запретили заниматься производством и сбытом лекарств в течение двух лет.

Решением остались недовольны обе стороны. Гособвинитель счел наказание мягким, а Гайдуков — слишком суровым, ведь он просто работал по трудовому договору и исполнял то, что ему говорили.

В декабре 2019 года судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда отменила вердикт и отправила дело на новое рассмотрение в ином составе. Поводом послужили ошибки в экспертизе, которая и легла в основу обвинительного приговора.

Новый вердикт: по 5 лет лишения свободы условно обоим, с испытательным сроком по одному году, говорится в ответе Шахтинского городского суда на запрос «ФВ». Пункт о дисквалификации в решении, которое пока не вступило в законную силу, отсутствует.

Екатерина Погонцева

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