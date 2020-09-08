Япония закупит вакцины от COVID-19 на 6,3 млрд долларов

Японское правительство выделило 6,3 млрд долл из резервного фонда на приобретение вакцин для иммунизации всего населения. Вакцинация будет проводиться бесплатно. Помимо этого планируется создание фондов для компенсации потенциальных побочных эффектов.

Правительство Японии одобрило использование средств резервного фонда в размере 6,3 млрд долл. для закупки вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр финансов страны. Власти возьмут на себя расходы по иммунизации населения, пишет Business Today.

Японское правительство также намерено создать фонды в целях компенсации возможных побочных эффектов вакцин. О планах правительства объявил на брифинге министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, который также отвечает за меры по борьбе с COVID-19. Покидающий свой пост премьер-министр Японии Синдзо Абэ также заверил население, что власти создадут достаточный запас вакцин для иммунизации каждого жителя страны к середине следующего года.

Япония заключила ряд двусторонних соглашений с зарубежными разработчиками по приобретению сотен миллионов доз кандидатных вакцин, проходящих клинические исследования. Кроме того, страна присоединилась к финансовой инициативе COVAX под эгидой ВОЗ, призванной гарантировать быстрый и равноправный доступ к вакцинам против COVID-19 в глобальном масштабе.

Илья Дугин

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