Сотрудники Sinovac получили вакцину против COVID-19 до ее одобрения регулятором

Около 90% сотрудников китайской компании of Sinovac Biotech и членов их семей были привиты экспериментальной вакциной CoronaVac в рамках программы по экстренному применению вакцин против COVID-19. Вакцинация проводилась на добровольных началах. Полученные данные не могут быть использованы для одобрения вакцины, поскольку не являются частью протокола исследований.

Как заявил исполнительный директор Sinovac Инь Вэйдун, вакцину CoronaVac, которая проходит III стадию клинических исследований, получили около 3 тыс. сотрудников компании и членов их семей. Вакцинация проводилась на добровольных началах, пишет Fortune.

Инь Вэйдун подчеркнул, что все получившие вакцину, в том числе его жена и родители, были предупреждены о потенциальных побочных эффектах до прививки, а также о том, что вакцина прошла только I и II стадии клинических исследований с участием 600 человек. По данным исследований, побочные эффекты, такие как слабость, повышение температуры, боль в месте инъекции, выражены в легкой форме.

По словам руководителя компании, данные, полученные в рамках программы по экстренному применению вакцин, могут дать представление о безопасности и эффективности вакцины, однако они не являются частью зарегистрированного протокола клинических исследований и поэтому не могут рассматриваться регуляторными органами.

В середине июня вакцина CoronaVac компании Sinovac продемонстрировала хорошую переносимость и способность стимулировать иммунный ответ в процессе I и II фаз клинических исследований. В конце августа она была одобрена для экстренного применения в рамках программы по вакцинированию населения, относящегося к группе повышенного риска. Вакцина также продемонстрировала безопасность и эффективность в ходе клинических исследований I и II стадии с участием 421 добровольца в возрасте старше 60 лет. Однако, в сравнении с более молодой категорией участников, иммунный ответ у старшей группы испытуемых был выражен немного слабее.

В ходе исследования три группы участников получали по две инъекции вакцины в низкой, средней и высокой дозировке. У более чем 90% из них отмечалось значительное повышение уровня антител.

В настоящее время вакцина проходит III фазу клинических исследований в Бразилии и Индонезии.

Илья Дугин

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