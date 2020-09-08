Минпромторг разработал правила субсидирования поставок незарегистрированных лекарств

Минпромторг разработал Правила предоставления субсидии из госбюджета на возмещение затрат ФГУП «Московский эндокринный завод» на закупку, ввоз и доставку конкретной партии незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента.

Минпромторг разработал и выставил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ ‎«Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» на закупку, ввоз и доставку конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов». Об этом сообщается на портале regulation.gov.ru.

Субсидия предоставляется на возмещение 100% фактически понесенных в соответствующем году и документально подтвержденных следующих затрат получателя субсидии:

— оплата незарегистрированных лекарств поставщику на условиях заключенного с ним внешнеторгового контракта;

— расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за предоставление лицензии Минпромторга России на импорт (ввоз) наркотических средств или психотропных веществ;

— уплата таможенных и иных платежей, связанных с перемещением незарегистрированных лекарств через таможенную границу ЕАЭС и их выпуском;

— перевозка до получателя субсидии и хранение на его складе незарегистрированных лекарств;

— оплата услуг сторонних организаций по переводу на русский язык инструкций по медицинскому применению незарегистрированных лекарств, а также по их печати;

— оплата труда работников получателя субсидии, непосредственно занятых работами по закупке, ввозу и доставке незарегистрированных лекарств, а также уплата начисленных на указанные расходы на оплату труда страховых взносов на обязательное социальное страхование. При этом оплата труда работников не может превышать размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в РФ по виду экономической деятельности «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых

‎в медицинских целях» (код 21.2 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014);

— расходы, связанные с организацией доставки незарегистрированных лекарств со склада получателя субсидии до уполномоченных организаций в соответствии с планом распределения;

— уплата налога на добавленную стоимость, начисленного при передаче лекарств уполномоченным организациям;

— командировочные расходы, связанные с выездом работников получателя субсидии из РФ для заключения внешнеторговых контрактов;

— расходы на уплату процентов и комиссий, начисленных ‎и уплаченных по траншам в рамках кредитных договоров, полученных в российских кредитных организациях на закупку, ввоз, хранение ‎и доставку незарегистрированных лекарств, и (или) расходы на уплату комиссий по выпуску банковских гарантий, полученных в российских кредитных организациях для обеспечения исполнения внешнеторговых контрактов на закупку таких лекарств.

Планируется, что постановление будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Елена Сидорова

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