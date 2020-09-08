Стала известна стоимость вакцины против коронавируса от Sanofi

По словам руководителя французского подразделения Sanofi, стоимость одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции составит менее 10 евро. Окончательная цена выяснится в процессе завершающей стадии клинических исследований. Компания использует собственные возможности для разработки и производства вакцины.

Стоимость дозы вакцины от COVID-19, которую французская Sanofi разрабатывает совместно с британской GlaxoSmithKline, составит менее 10 евро, заявил глава Sanofi во Франции Оливье Божийо, пишет Reuters.

В настоящее время идет оценка производственных издержек на ближайшие месяцы. При этом топ-менеджер заверил в интервью радио France Inter, что цена совершенно точно не превысит 10 евро за дозу.

Отвечая на вопрос о своем конкуренте – компании AstraZeneca, установившей цену за дозу своей вакцины на уровне 2,5 евро в Европе, Божийо отметил, что Sanofi использует свои собственные ресурсы при разработке и производстве вакцины, в то время как AstraZeneca передает часть производства на аутсорсинг, что удешевляет продукт.

Как заявила официальный представитель Sanofi, окончательная цена будет установлена только после того, как кандидатная вакцина войдет в III фазу клинических исследований.

Sanofi и GlaxoSmithKline планируют начать III стадию клинических исследований к декабрю 2020 года. В случае положительных результатов вакцина может быть одобрена уже в первой половине 2021 года.

Помимо сотрудничества с GlaxoSmithKline, французская компания также разрабатывает другую экспериментальную вакцину на основе технологии мРНК с американской Translate Bio.

Илья Дугин

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