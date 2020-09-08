«Авеста Фармацевтика» стала логистическим партнером компании «ПИК-ФАРМА»

Компания «ПИК-ФАРМА», российский производитель лекарственных средств, выбрала «Авеста Фармацевтика» в качестве логистического партнера. Стороны заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве.

Соответствующее решение компании приняли еще в январе 2020 года, но в практическую реализацию проекта вмешались ограничения, вызванные пандемией COVID-19. В этих непростых условиях благодаря совместным усилиям компаний были выполнены строительно-монтажные работы и получена лицензия на склад оптовой торговли лекарственными средствами «ПИК-ФАРМА», расположенный на территории специализированного складского комплекса «Авеста Фармацевтика» в Подольске.

Об интересе к сотрудничеству с «ПИК-ФАРМА» заявляли несколько логистических компаний. Решающим аргументом в пользу выбора «Авеста Фармацевтика» стала абсолютная готовность компании к работе с маркированными лекарственными средствами.

«Ранее наша компания имела опыт сотрудничества с логистическими операторами, – поделился руководитель отдела по работе с клиентами ООО «ПИК-ФАРМА» Александр Шпудейко. – В преддверии старта мониторинга движения лекарственных средств мы решили оценить рынок логистических услуг для фармпроизводителей. Предложение «Авеста Фармацевтика» практически сразу вызвало наш интерес. В процессе переговоров «Авеста Фармацевтика» продемонстрировала открытость, высокий профессионализм и глубокое понимание особенностей логистики лекарственных средств. Решающим аргументом в пользу выбора «Авеста Фармацевтика» в качестве логистического партнера стала демонстрация полной готовности компании к работе с маркированными лекарственными средствами и оптимальное решение по интеграции информационной системы склада с нашей ERP-системой».

«Мы благодарим компанию «ПИК-ФАРМА» за оказанное доверие и приложим все усилия, чтобы его оправдать – сообщил директор по развитию бизнеса «Авеста Фармацевтика» Олег Купленский. – Уровень конкуренции на рынке логистических услуг для фармы достаточно высокий, и каждый новый клиент нашей компании подчеркивает конкурентные преимущества сервисов «Авеста Фармацевтика». Нам особенно приятно, что помимо торговой деятельности наша компания все больше становится известной как специализированный логистический оператор для фармацевтического бизнеса».

Во второй половине июля на склад «Авеста Фармацевтика» начались поставки маркированной продукции «ПИК-ФАРМА». Благодаря настроенному интерфейсу между информационными системами компаний весь обмен данными происходит в автоматическом режиме, что исключает человеческий фактор как источник возникновения ошибок и несвоевременную передачу информации.

Для максимальной уверенности в корректной работе обмена данными с МДЛП интеграционное решение содержит функционал, который разрешает отправку со склада машины с заказами клиентов «ПИК-ФАРМА» только после получения из МДЛП подтверждения о корректно переданной информации. Это позволяет избежать простоя транспорта и несвоевременного получения заказов клиентами компании.

«ПИК-ФАРМА» – одна из первых инновационных отечественных фармацевтических компаний. В ее состав входят подразделения по разработке, регистрации, производству, продвижению и реализации современных лекарственных средств.

Со дня своего основания в 1994 году производитель сотрудничает с исследовательскими центрами, осуществляя поддержку перспективных научных разработок в области отечественной биохимии и фармакологии. По результатам исследований компания создает новые препараты. Выпуск продукции осуществляется на собственных производственных мощностях, отвечающих европейским стандартам качества в сфере фармацевтического производства.

На сегодняшний день в портфеле компании 20 препаратов. Это метаболические, сердечно-сосудистые и ноотропные средства, которые применяются в многолетней практике. Недавно линейку бренда «Элькар» пополнила новая лекарственная форма – шипучие гранулы в одноразовых саше, которая позволяет доставить в организм 1000 мг левокарнитина фармацевтического качества, что особенно важно для тех, кто принимает левокарнитин длительное время – спортсменов и пациентов на метаболической терапии.

Особое место в портфеле «ПИК-ФАРМА» занимают препараты для лечения эпилепсии. В 2020 году компания выводит на рынок собственный инновационный противоэпилептический препарат, направленный на решение проблемы низкой эффективности комбинированной противоэпилептической терапии. В ближайшие годы планируется вывод специализированного препарата для лечения одной из редких форм эпилепсии у детей.

На различных стадиях разработки находятся еще около 20 препаратов для применения в области гастроэнтерологии, неврологии, иммунологии, а также для лечения простудных заболеваний и боли.

Источник: «ПИК-ФАРМА»

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