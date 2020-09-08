Первая партия вакцины от COVID-19 выпущена в гражданский оборот

Первая партия вакцины от COVID-19 прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора, сообщили в Минздраве. Теперь она поступит в регионы для вакцинации населения.

Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции выпущена в гражданский оборот. Это следует из сообщения Минздрава, поступившего в редакцию «ФВ». Первые партии «Гам-КОВИД-Вак» («Sputnik V») поступят в регионы в ближайшее время.

Росздравнадзор предложил сообщать о каждом факте развития нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта при применении вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «Гам-КОВИД-Вак-Лио». К моменту регистрации вакцины в форме раствора она была исследована на 20 добровольцах.

Партия «Гам-КОВИД-Вак» («Sputnik V») прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора, уточнили в Минздраве. Кроме того, «Гам-КОВИД-Вак» показала приемлемый профиль безопасности и способность вызывать как гуморальный, так и клеточный иммунный ответ в ходе I–II фазы клинических исследований, ранее сообщил medvestnik.ru со ссылкой на публикацию в журнале The Lancet.

Сейчас вакцине предстоят пострегистрационные клинические исследования, первые результаты которых могут быть опубликованы осенью этого года. В них примут участие 40 тыс. добровольцев старше 18 лет, продолжительность исследования — полгода со дня введения вакцин

Ранее «ФВ» сообщал о том, что к концу года Россия намерена выпускать 1,5-2 млн доз вакцин от коронавируса в месяц. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, до конца августа планировалась наработка около 30 тысяч вакцин.

Регистрация вакцины действительна до 1 января 2021 года.

Руслан Мавлиханов

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