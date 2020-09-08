Минздрав внес изменения в правила формирования регистрационного досье на препарат

Минздрав определил порядок формирования регистрационного досье на лекарственный препарат и требования к документам в его составе в отношении фармацевтических субстанций, входящих в состав препарата и включенных в государственный реестр лекарственных средств.

Минюст России 4 сентября зарегистрировал приказ Минздрава России № 561н от 09.06.2020 «О внесении изменений в пункт 4 порядка формирования регистрационного досье на лекарственный препарат для медицинского применения и требований к документам в его составе, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 июля 2017 г. № 409н». Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru.

Приказ определяет порядок формирования регистрационного досье на лекарственный препарат и требования к документам в его составе в отношении фармацевтических субстанций, входящих в состав лекарственного препарата и включенных в государственный реестр лекарственных средств.

Раздел химической, фармацевтической и биологической документации в отношении фармацевтических субстанций, входящих в состав лекарственного препарата и включенных в государственный реестр лекарственных средств, включает в себя копию документа, содержащего следующую информацию:

— наименование фармацевтической субстанции, ее структура, общие свойства;

— наименование и адрес производителя;

— результаты анализа серий фармацевтической субстанции;

— срок годности.

Елена Сидорова

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