Компания «Фарма Софт» добилась отмены штрафа в 11,9 млн рублей за картель

Компания «Фарма Софт» смогла отстоять свою правоту в споре с территориальным органом УФАС. Сначала она доказала несостоятельность выводов о заключении картеля на рынке поставок лекарственных средств, а затем добилась отмены штрафа. Соответствующее решение Арбитражный суд Пермского края вынес 7 сентября.



ООО «Фарма Софт» не будет платить штраф в 11,9 млн рублей, наложенный на него Пермским УФАС за заключение картеля на рынке поставок лекарственных средств. Сначала, по требованию компании, Арбитражный суд Пермского края признал необоснованными решение и предписание УФАС, а затем отменил и само наказание. Решение суда опубликовано в системе «Мой арбитр».

В декабре 2019 года Пермское УФАС признало ООО «Фарма Софт» и ООО «РТКС» участниками картеля и выдало им предписание, в котором указало на необходимость «использовать собственную ценовую политику» и недопустимость поддержания цен на торгах. УФАС строило обвинение на том, что фирмы подавали заявки на торги в один день с разницей в несколько часов, а документация компаний была похожа. В ходе самого аукциона они практически не торговались. Снижение цены от НМЦК, как правило, не превышало 0,5%. В результате, контракт с Минздравом Пермского края поочередно получала то одна, то другая организация.

На «Фарма Софт» был наложен штраф в размере почти 12 млн руб. Но компания успешно обжаловала все акты УФАС, несмотря на возражения ответчика. Суду доказательств антимонопольного органа показалось мало, и он признал акты ведомства незаконными.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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