К началу сентября Росздравнадзор не выпустил в оборот ни одной импортной вакцины от гриппа

Росздравнадзор выпустил в оборот противогриппозные вакцины только отечественных производителей, выяснил «ФВ». Ни одна вакцина от гриппа иностранного производства на рынок не выпущена.

По данным реестра разрешений на выпуск в гражданский оборот иммунологических препаратов Росздравнадзора, на 4 сентября 2020 года одобрены 128 серий вакцин от гриппа. В одной серии выпускается от 100 тыс. до 1 млн доз. В решениях регулятора фигурируют препараты только четырех производителей – «Петровакс Фарм», «Микроген», «Форт» и ФГУП СПбНИИВС ФМБА.

В государственном реестре лекарственных средств, помимо перечисленных отечественных производителей, есть вакцины компании Abbott «Инфлювак», Sanofi «Ваксигрипп» и «Флюваксин» китайского производителя Changchun Changsheng Life Sciences.

«ФВ» направил официальные запросы в Abbott и Sanofi. Ответы производители еще не предоставили. Также корреспондент «ФВ» обратился в компании как потребитель. В Sanofi рассказали, что ожидают поставку «Ваксигриппа» в середине сентября. В Abbott показали письмо для всех заинтересованных лиц, где говорится, что данные о поставках «Инфлювака» в 2020 году не доступны. В письме отмечается, что компания не может удовлетворить растущий мировой спрос на вакцину.

Вакцину «Флюваксин» в России представляет ЗАО «Мединторг». В компании рассказали, что противогриппозные вакцины в этом году поставлять не будут.

В итоге сейчас для прививки от гриппа доступны вакцины «Совигрипп» производства компаний «Микроген» и «Форт». Последняя также выпустила на рынок «Ультрикс» трехвалентную и «Ультрикс Квадри» четырехвалентную. На рынке также есть препарат СПбНИИВС «Флю-М» и «Петровакса» «Гриппол плюс».

Елена Калиновская

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