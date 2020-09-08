Девять разработчиков вакцин от COVID-19 выступили с совместным заявлением

Руководство девяти компаний — разработчиков вакцин против коронавируса подписали совместное заявление. Они пообещали соблюдать целостность научно-исследовательского процесса и ставить безопасность пациентов во главу угла при разработке вакцин. Это заявление последовало в ответ на политическое давление на FDA с целью заставить регулятор одобрить вакцины в рекордно короткие сроки.

Руководители еще пяти компаний — разработчиков вакцин поддержали инициативу GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer. Как ранее писал «ФВ», они намеревались выступить с заявлением о том, что заявки на одобрение их продукции будут направлены в FDA лишь после получения полных данных завершающей фазы клинических исследований.

Теперь, помимо вышеперечисленных компаний, заявление подписали топ-менеджеры AstraZeneca, BioNTech, Merck & Co., Novavax и Sanofi. В нем говорится, что компании направят в FDA заявки на одобрение или экстренное применение своих вакцин только после того, как они продемонстрируют безопасность и эффективность в процессе III стадии клинических исследований, пишет FirstWord Pharma.

В документе также отмечается, что американский регулятор разработал четкие стандарты по разработке вакцин против коронавирусной инфекции и критерии для их одобрения или разрешения для экстренного применения в США. Руководители компаний выразили надежду, что обращение поможет укрепить общественное доверие к процессу разработки и оценки вакцин, а также гарантировать соблюдение всех научно-исследовательских и регуляторных стандартов.

Илья Дугин

pharmvestnik