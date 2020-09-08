Зарубежные ученые усомнились в результатах исследования российской вакцины от COVID-19

Группа ученых из Италии направила открытое письмо авторам публикации об исследованиях российской вакцины против коронавируса. Речь идет о вакцине «Гам-КОВИД-Вак», результаты испытаний которой 4 сентября опубликовал научный журнал The Lancet.

Итальянские ученые нашли несколько спорных моментов в результатах клинических исследований российской вакцины против коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщил medvestnik.ru со ссылкой на открытое письмо, под которым подписались также ученые из Франции, Германии, Японии и США.

Как указывается в письме, публикация в The Lancet описывает испытания двух различных форм вакцины – раствора и лиофилизата. И при этом некоторые показатели совпадают в совершенно разных экспериментах, что, по мнению ученых, маловероятно.

Так, отмечены практически идентичные титры нейтрализующих антител на 21 и 28 дни исследования у всех 9 добровольцев, получивших компонент вакцины rAd26-S (в форме раствора), а также у 7 из 9 участников, получивших компонент rAd5-S (лиофилизат). В двух других группах пациентов, в одной из которых исследовался лиофилизат, а в другой — раствор, показатели изменяются на одинаковую величину. Сходные тенденции авторы письма нашли и в результатах изучения клеточного ответа на вакцину.

Первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 8 сентября поступила в гражданский оборот, сообщал «ФВ». Сейчас препарат проходит пострегистрационное исследование, в котором примут участие 40 тыс. человек старше 18 лет. Регистрация препарата продлится до 1 января 2021 года.

Анастасия Теслина

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