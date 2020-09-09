В Японии одобрили функцию ЭКГ в Apple Watch

Японская ассоциация по развитию медоборудования (JAAME) одобрила возможность снятия электрокардиограммы и уведомлений о нерегулярном сердечном ритме в Apple Watch Series 4 и 5. Функция станет доступной при следующем обновлении программного обеспечения Apple Watch OS. Пока сделать ЭКГ с помощью смарт-часов от Apple можно в США и еще нескольких странах, но на многих крупных рынках, например, в России и Австралии, эта опция недоступна. Японская ассоциация по развитию медоборудования (JAAME) одобрила возможность снятия электрокардиограммы и уведомлений о нерегулярном сердечном ритме в Apple Watch Series 4 и 5. Функция станет доступной при следующем обновлении программного обеспечения Apple Watch OS. Пока сделать ЭКГ с помощью смарт-часов от Apple можно в США и еще нескольких странах, но на многих крупных рынках, например, в России и Австралии, эта опция недоступна.

В часы Apple встроен датчик, который с помощью приложения регистрирует электрические импульсы, возникающие в сердце, и может определить фибрилляцию предсердий, нерегулярный сердечный ритм, предвосхитить риски инсульта, сердечной недостаточности и прочих нарушений работы сердца.

В отделении кардиологии центра Очаномидзу в Токио начали работать над новой амбулаторной программой Apple Watch, которая позволит пациентам использовать часы для кардиомониторинга, чтобы предоставлять собранные данные медицинским специалистам для оценки здоровья.

Еще в июне Японское агентство по фармацевтике и медицинскому оборудованию (PMDA) обновило список зарегистрированных иностранных производителей, включив в него Apple в качестве «сертифицированной организации».

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало Apple разрешение на включение подобной функции в программное обеспечение в моделях 4-й и 5-й серий еще в сентябре 2018 года.

В компании даже заявляли, что это первое подобное устройство, одобренное FDA. Однако еще в конце 2017 года аналогичное одобрение получило устройство KardiaBand американского разработчика AliveCor. KardiaBand в два раза дешевле Apple Watch Series 4 – $199 против $399.

По слухам, следующая модель часов – Apple Watch Series 6 – также будет иметь возможность замерять уровень кислорода в крови, то есть проводить пульсоксиметрию. Эта функция может быть популярна на фоне сведений о необходимости контроля сатурации при COVID-19. Презентация новых часов должна состояться в сентябре 2020 года. При этом о планах Apple обновить их функционал известно еще с марта 2020 года, причем, по данным издания 9to5mac, конструкция Apple Watch позволяет делать такие замеры, однако недоступна пользователям. Чтобы открыть им доступ, Apple придется получить одобрение FDA.