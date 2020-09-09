Австралия потратит $1,24 млрд на 85 млн доз вакцины от COVID-19

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство страны рассчитывает получить первые партии потенциальной вакцины против COVID-19 в январе 2021 года от австралийской биотехнологической компании CSL и англо-шведской AstraZeneca. Если обе вакцины успешно пройдут клинические испытания, Австралия потратит в общей сложности $1,24 млрд на почти 85 млн доз вакцин. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство страны рассчитывает получить первые партии потенциальной вакцины против COVID-19 в январе 2021 года от австралийской биотехнологической компании CSL и англо-шведской AstraZeneca. Если обе вакцины успешно пройдут клинические испытания, Австралия потратит в общей сложности $1,24 млрд на почти 85 млн доз вакцин.

Правительство Австралии заключило сделку с CSL по поводу двух вакцин: одна из них разработана силами самой CSL совместно с Университетом Квинсленда, другая вакцина – конкурента, AstraZeneca и Оксфордского университета.

Еще в августе стало известно, что Австралия планирует закупить вакцину-кандидата AZD1222, которую произведет в стране на своих мощностях CSL. Однако этот план был подвергнут сомнениям, когда CSL объявила, что у нее в приоритете выпуск своей собственной вакцины. Сейчас, по словам Моррисона, все вопросы урегулированы, и CLS при условии успешных результатов КИ произведет и поставит порядка 30 млн доз вакцины от AstraZeneca для страны.

Вакцина-кандидат UQ-CSL V451 от CSL сейчас находится на начальном этапе КИ, II фазу планируется начать в конце 2020 года. Вакцина должна появиться на рынке не раньше середины 2021 года. В CSL сообщили, что собираются поставить правительству Австралии около 51 млн доз своей вакцины-кандидата.

AstraZeneca проводит III фазу КИ своей вакцины-кандидата, в том числе в России. Уже несколько стран заключили соглашения по поставке разрабатываемой вакцины, планируемая цена поставок – $3-4.

В России производство вакцины от AstraZeneca планируется организовать на «Р-Фарме».

AstraZeneca – международная фармкомпания, занимающаяся разработкой и производством лекарственных средств для лечения рака, сердечно-сосудистых, неврологических и эндокринных заболеваний. Компания имеет представительства в более чем 100 странах мира. Выручка AstraZeneca за 2019 год составила $24,4 млрд, прибыль – $1,2 млрд.

CSL – глобальная биотехнологическая фармкомпания, разрабатывающая и производящая вакцины и жизненно важные лекарственные средства, в том числе для лечения гемофилии и иммунодефицита. Компания основана в 1916 году в Мельбурне (Австралия). Выручка CSL за 2019 год составила $8,5 млрд, прибыль – $1,92 млрд.