Япония направит 6,3 млрд долларов на закупку вакцин против коронавируса

По сообщению Министерства финансов Японии, Правительство страны 8 сентября одобрило выделение 671,4 млрд иен (6,32 млрд долларов) из резервного бюджета на приобретение вакцин против коронавируса.

Правительство заявило, что надеется обеспечить достаточное количество вакцин для каждого гражданина к середине следующего года и предоставить их бесплатно.

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга сказал:

ЭТИ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ 671,4 МЛРД ИЕН ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ЗАКУПОК ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА. МЫ УЖЕ ЗАКЛЮЧИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ С КОМПАНИЯМИ ИЗ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ.

На сегодняшний день Япония уже подписала соглашения о поставках вакцин против коронавируса с зарубежными компаниями Pfizer Inc и AstraZeneca PLC, а также с местными производителями лекарств, такими как Shionogi & Co., о получении 521 млн доз пяти различных вакцин в 2021 году для населения в 126 миллионов человек.

gmpnews