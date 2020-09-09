Индия обозначает основные направления развития в фармацевтической сфере

По словам генерального директора NITI Aayog Амитабха Канта (Amitabh Kant), Индия, мировой центр по производству дженериков, запустила новую схему для увеличения производства активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), которые сегодня в значительной степени зависят от поставок из Китая.

«Мы планируем наладить производство (прим. — АФИ) в Индии», — сказал Кант.

Выступая на саммите 14th Annual BioPharma and Healthcare Summit, он подчеркнул, что Индия в настоящее время готовится к инновациям в своей фармацевтической сфере, уделяя особое внимание ускорению и расширению поставок новых вакцин и персонализированных лекарств.

В однодневном виртуальном мероприятии приняли участие крупные игроки фармацевтического сектора США, совокупный годовой бюджет которых на исследования и разработки превышает 45 млрд долларов. Отмечается, что сегодня многие страны рассматривают Индию как замену Китаю в плане производственной базы и ключевых продуктов, включая и США.

Кант сказал, что правительство Индии привержено реализации своего проекта «Pharma Vision 2020», целью которого является превращение страны в мирового лидера в области открытия лекарств, инноваций и производства лекарств.

По его словам, Индия работает над повышением осведомленности об инновационном ландшафте, содействует инновациям, инвестициям в исследования и разработки, безопасной правовой среде, нормативно-правовой среде для обеспечения поистине мирового класса биофармацевтическим исследованиям.

Правительство провело далеко идущие реформы, направленные на оптимизацию процесса клинических испытаний и получения разрешений регулирующих органов с целью открытия новых лекарственных средств в партнерстве с коммерческими компаниями.

Биоинкубаторы были созданы для мониторинга и масштабирования технологий. Индия развивает инфраструктуру клинических испытаний мирового класса, что увеличивает количество койко-мест на тысячу населения.

«Премьер-министр (Нарендра Моди) учредил Национальную комиссию по цифровому здравоохранению в День независимости, (теперь) будут создаваться электронные медицинские карты для людей, что будет иметь огромную ценность для исследовательских целей», — сказал Кант.

Профессор К. Виджай Рагхаван (K Vijay Raghavan), главный научный советник правительства Индии, сказал, что резко изменившийся контекст после вспышки COVID-19 в огромной степени благоприятствует Индии.

Он дополняет, что персонализированные лекарства — это будущее здравоохранения. До недавнего времени персонализированная медицина рассматривалась как «необычный способ получения индивидуально-ориентированных лекарств», но сегодня в Индии — в связи с резким расширением масштабов телемедицины и разнообразными способами телеконсультаций — персонализированную медицину можно увидеть на нижнем уровне системы здравоохранения.

«Это открывает очень важный аспект для инноваций, а именно обратную связь. Отзывы людей будут в огромной степени стимулировать инновации», — сказал он.

Президент R&D направления компании Takeda Pharmaceuticals Эндрю Пламп (Andrew Plump) подвел итог:

«Мы начали видеть инновации в сфере клинических испытаний. Если вернуться на десять лет назад, количество глобальных клинических испытаний, проведенных в Индии, было немногим более десятка. Сегодня у нас их почти 200. Это не то, что нужно, но мы наблюдаем удивительный прогресс в этой замечательной стране, которой мы привержены», — сказал он.

gmpnews