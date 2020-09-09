Благодаря займу ФРП будет создано производство фармсубстанции «Эноксапарин натрия»

Лекарства, на основе этой субстанции, препятствуют образованию тромбов в венах и уменьшают рост уже возникших тромбов

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 6 займов для реализации проектов в Свердловской, Курской, Тульской, Белгородской и Новосибирской областях. Сумма всех шести займов от ФРП превысит 409 млн рублей, а общий бюджет реализации проектов – 903 млн рублей.

Среди проектов, которым одобрены займы в рамках флагманской программы ФРП Проекты развития, присутствует и проект белгородского предприятия «Амеген».

С привлечением льготного займа предприятие запустит первое в России производство активной фармацевтической субстанции «Эноксапарин натрия» для препаратов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

Лекарства, на основе этой субстанции, препятствуют образованию тромбов в венах и уменьшают рост уже возникших тромбов. В настоящее время, по данным компании, все препараты, на основе этой субстанции, производятся из импортного сырья, при этом доля зарубежных производителей лекарств составляет 57%.

Препараты, на основе субстанции «Эноксапарина натрия», входят в список жизненно-важных лекарств (ЖНВЛП) и закупаются из средств бюджета. Выход на рынок лекарственного средства с российским сырьем позволит снизить цены закупок и увеличить доступность терапии для граждан.

Общий бюджет проекта составляет 100 млн рублей, из которых 50 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Кроме того, еще одному предприятию из фармацевтической отрасли одобрена выдача займа ФРП. Так предприятию «БЭГРИФ» из Новосибирской области одобрен заем на 15 млн рублей по специализированной программе Маркировка лекарственных средств.

Предприятие действует с 1999 года как фармацевтический производитель и занимается изготовлением высококачественных нестерильных лекарственных средств из растительного сырья (настоек и сиропов), изготовлением парфюмерно-косметической продукции, а также разработкой и изготовлением биологически активных добавок (БАД).

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга России для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

gmpnews