Takeda продала права на рецептурные препараты в Европе и Канаде

Takeda продала права на ряд рецептурных препаратов в Европе и Канаде немецкой Cheplapharm. Сумма сделки составила 562 млн долл. Компания распродает непрофильные рецептурные и безрецептурные активы, чтобы сосредоточиться на разработке новых препаратов и снизить долговую нагрузку.

Японская Takeda объявила о продаже портфеля рецептурных препаратов немецкой Cheplapharm за 562 млн долл. В него входят средства для лечения сердечно-сосудистых, метаболических и воспалительных заболеваний, которые продаются в Европе и Канаде. Их общий объем продаж в 2019 финансовом году составил 260 млн долл., сообщает Pharmafile.

Сделка позволит Takeda сосредоточить усилия на разработке инновационных препаратов в области гастроэнтерологии, редких заболеваний, онкологии, нейробиологии, а также препаратов плазмы крови.

В августе 2020 года Takeda продала свой безрецептурный бизнес американскому инвестфонду Blackstone за 2,85 млрд долл. В июне компания уступила права на ряд безрецептурных препаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе южнокорейской Celltrion за 278 млн долл., а в апреле продала права на отдельные безрецептурные и рецептурные препараты в Европе датской компании Orifarm Group за 670 млн долл. Помимо этого японская компания продала портфель безрецептурных препаратов в России и СНГ немецкой STADA Arzneimittel AG за 660 млн долл. в марте 2020 года. Полученные средства направлены на сокращение суммы долговых обязательств, возникших в результате сделки по приобретению ирландской Shire за 62 млрд долл.

Илья Дугин

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