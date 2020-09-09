СПФО увидел риск в смене правил агрегирования накануне сезонного роста заболеваемости

Рынок считает рискованным принятие нового правила, согласно которому агрегирование осуществляется для препаратов с одним идентификационным номером торговой единицы. Исполнение этого требования повлечет за собой дополнительные издержки, в первую очередь для аптек.

Новое требование регулятора о том, что агрегирование осуществляется для препаратов с одним идентификационным номером торговой единицы, заранее не обсуждалось с профессиональным сообществом. Нововведение однозначно увеличит время приемки товара и, скорее всего, негативным образом отразится на работе аптек. Такое мнение в интервью «ФВ» высказала исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова.

С 1 сентября внесены изменения в постановление правительства № 1556, согласно которым агрегирование осуществляется для препаратов с одним идентификационным номером торговой единицы. Согласно заявлению ЦРПТ, это было сделано по многочисленным просьбам участников рынка и предварительно обсуждалось с заинтересованными лицами. В СПФО же говорят, что «нововведение стало неожиданностью для фармрынка, в особенности для дистрибьюторов и аптек, так как технологические операции, стандартные операционные процедуры уже прописаны с учетом агрегации разных номенклатурных позиций».

«Удивительно, что все ключевые моменты, требующие внесения основательных изменений в систему мониторинга лекарственных препаратов, как правило, заранее обсуждались с профессиональным сообществом, более детально рассматривались в рамках межотраслевой рабочей группы при Росздравнадзоре», – комментирует новость Лилия Титова.

По ее словам, в текущей практике и дистрибьютор, и аптека нацелены на максимально быструю оборачиваемость товара. Для этого аптеки стараются получать товар как можно чаще, мелкими партиями. Как правило, дистрибьютор привозит в аптеку сборные короба с различными наименованиями.

«Задача аптеки – быстро принять товар и переместить его в торговый зал для отпуска населению, и нанесение агрегированного кода является технологией, благодаря которой сотрудники аптечной организации затрачивают минимальное время на приемку товара», – резюмирует Титова.

По ее мнению, внесенные законодательные изменения в первую очередь негативно отразятся на работе аптеки, увеличится время приемки товара. С учетом приближающегося сезонного роста респираторных заболеваний и увеличения числа обращений пациентов в аптеку дополнительная нагрузка в связи с новыми правилами агрегации приведет к дополнительным издержкам.

Впрочем, до сих пор есть множество аптечных предприятий, которые не работают с маркированными препаратами, и им эти проблемы не грозят.

Ранее свои опасения в связи с принятием изменений в постановление правительства № 1556 высказал глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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