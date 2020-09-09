AstraZeneca остановила клинические исследования вакцины от COVID-19 после заболевания участника

Компания AstraZeneca приостановила исследования поздней фазы вакцины-кандидата против коронавируса. Поводом стала нежелательная реакция на препарат у одного из участников испытаний.

Клиническое исследование третьей фазы вакцины против COVID-19, разработанной совместно компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, было приостановлено в десятках центров США, сообщает STAT. Причиной стала серьезная нежелательная реакция на препарат у одного из участников в Великобритании.

Представитель AstraZeneca заявил, что вакцинация была приостановлена, чтобы провести пересмотр данных по безопасности независимым комитетом. «Это обычная практика, которая должна осуществляться в случае потенциально необъясненного заболевания в одном из испытаний», – указывается в сообщении представителя компании.

Пока неизвестно, о какой именно нежелательной реакции идет речь, но ожидается, что участник поправится, рассказал STAT знакомый с ситуацией источник. По его словам, решение о приостановке исследования было принято в целях предосторожности.

По информации второго собеседника издания, который также пожелал остаться неназванным, решение повлияет на исследования других разработчиков вакцин, которые теперь вынуждены искать сходные причины нежелательных реакций.

Как отмечает издание, до клинических исследований третьей фазы дошли всего 9 вакцин-кандидатов против коронавирусной инфекции, и AstraZeneca – первый разработчик, приостановивший испытания на этой стадии. По итогам 1/2 фазы исследований компания обнаружила лишь умеренные и легкие нежелательные реакции после применения вакцины.

AstraZeneca в августе приступила к исследованиям поздней фазы вакцины в США. По данным Национальных институтов здоровья, компания планирует набрать порядка 30 тыс. участников в 80 центрах Соединенных Штатов. Испытания 2/3 фазы ранее были инициированы в Великобритании, Бразилии и ЮАР.

Анастасия Теслина

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