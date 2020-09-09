«  
  »

«УльяновскФармация» закроет оставшиеся аптеки

АО «УльяновскФармация» приступило к закрытию оставшихся аптечных пунктов. Речь идет о 40–50 точках продаж из 150, которые имелись в составе сети еще полтора года назад. В июле предприятие было признано банкротом, начато конкурсное производство.

Ульяновская область все же лишится государственной аптечной сети «УльяновскФармация». Предприятие закрывает оставшиеся торговые точки в связи с введенным конкурсным производством. Организация должна кредиторам без малого 900 млн руб. Информация опубликована в системе «Мой арбитр».

Несколько лет власти Ульяновской области не могли определиться с будущим «УльяновскФармации». То ее планировали спасти от банкротства, то решили заменить «Государственной аптекой», то обсуждали возможность слияния обеих организаций. Все это время предприятие постепенно закрывало аптечные пункты, избавляясь в первую очередь от нерентабельных точек. Теперь стало окончательно понятно, что предприятие с 90-летней историей прекратит существование, а его имущество уйдет с молотка.

Компания задолжала порядка 900 млн руб. При этом арбитражный управляющий выявил 36 подозрительных сделок на общую сумму 29 млн руб., которые могут быть признаны недействительными.

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

9 сентября, 2020 | Просмотров: 32