«УльяновскФармация» закроет оставшиеся аптеки

АО «УльяновскФармация» приступило к закрытию оставшихся аптечных пунктов. Речь идет о 40–50 точках продаж из 150, которые имелись в составе сети еще полтора года назад. В июле предприятие было признано банкротом, начато конкурсное производство.
Ульяновская область все же лишится государственной аптечной сети «УльяновскФармация». Предприятие закрывает оставшиеся торговые точки в связи с введенным конкурсным производством. Организация должна кредиторам без малого 900 млн руб. Информация опубликована в системе «Мой арбитр».
Несколько лет власти Ульяновской области не могли определиться с будущим «УльяновскФармации». То ее планировали спасти от банкротства, то решили заменить «Государственной аптекой», то обсуждали возможность слияния обеих организаций. Все это время предприятие постепенно закрывало аптечные пункты, избавляясь в первую очередь от нерентабельных точек. Теперь стало окончательно понятно, что предприятие с 90-летней историей прекратит существование, а его имущество уйдет с молотка.
Компания задолжала порядка 900 млн руб. При этом арбитражный управляющий выявил 36 подозрительных сделок на общую сумму 29 млн руб., которые могут быть признаны недействительными.
Екатерина Погонцева
pharmvestnik