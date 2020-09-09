Mylan купила у Aspen права на портфель антикоагулянтов в Европе

Mylan заключила соглашение с Aspen о приобретении у нее коммерческих прав на четыре инъекционных антикоагулянта в Европе за 757 млн долл. Общий объем продаж этих препаратов за год по состоянию на 30 июня 2020 года составил 272 млн долл.

Голландская компания Mylan объявила о приобретении портфеля препаратов для лечения тромбозов у южноафриканской Aspen Pharmacare в Европе. Сумма сделки, которую планируется завершить к концу 2020 года, составляет 757 млн долл. Под условия сделки подпадают инъекционные препараты «Арикстра», «Фраксипарин», Mono-Embolex и Orgaran с общим объемом продаж 272 млн долл. за 12 месяцев по 30 июня 2020 года. Как отметили в Mylan, южноафриканская компания будет осуществлять их производство и поставку, сообщает FirstWord Pharma.

По условиям сделки, Mylan осуществит единовременный платеж в размере 310 млн долл. Остальные средства в размере 447 млн долл. будут выплачены 25 июня 2021 года.

Mylan приобрела права на «Арикстра» в США у Aspen в 2014 году за 300 млн долл. В 2018 году компания купила у Aspen портфель безрецептурных и рецептурных препаратов, продаваемых в основном в Австралии и Новой Зеландии.

К концу текущего года также ожидается закрытие сделки по слиянию Mylan с дженериковым подразделением Pfizer – компанией Upjohn, в результате чего на рынке появится новая компания Viatris.

Илья Дугин

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