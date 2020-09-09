В Мексику поставят 32 млн доз вакцины Спутник V

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Суверенный фонд РФ и мексиканская биотехнологическая фармкомпания Landsteiner Scientific заключили соглашение о поставке в Мексику 32 млн доз российской вакцины Гам-Ковид-Вак (ТН Спутник V), разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Мексика – одна из стран, где будут проводиться и пострегистрационные клинические исследования вакцины. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Суверенный фонд РФ и мексиканская биотехнологическая фармкомпания Landsteiner Scientific заключили соглашение о поставке в Мексику 32 млн доз российской вакцины Гам-Ковид-Вак (ТН Спутник V), разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Мексика – одна из стран, где будут проводиться и пострегистрационные клинические исследования вакцины.

Начало поставок вакцины в Мексику ожидается в ноябре 2020-го, в случае получения одобрения со стороны мексиканских государственных регулирующих органов. Заявленного объема должно хватить на вакцинацию почти 25% населения страны.

Согласно опросу, проведенному мексиканским изданием El Financiero среди 410 взрослых жителей, 58% респондентов считают, что вакцина поступит в гражданский оборот еще не скоро. В целом сильное беспокойство из-за COVID-19 до сих пор отмечают более половины опрошенных (58%).

«В отличие от изученных аденовирусных векторов человека, не существует долгосрочных исследований новых технологий аденовирусных векторов обезьяны и мРНК, поэтому 66% жителей Мексики выразили доверие к российской вакцине, согласно проведенным в стране опросам. Мы договорились о поставке значительной партии вакцины Спутник V в Мексику, по ее результатам около 25% населения Мексики сможет получить доступ к эффективной и безопасной вакцине», – добавил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил готовность ввести себе российскую вакцину от коронавируса, если ее эффективность будет доказана. «Если мы увидим, что есть результаты, что российская вакцина эффективна, мы установим контакт с российскими властями. И если к ней будет доступ, вперед! – заявил президент. <…> – Я бы первым согласился на вакцинацию, но мы должны узнать, что происходит, и гарантировать, что это эффективно и доступно всем».

Российская вакцина против коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак зарегистрирована 11 августа по ускоренной схеме, после завершения I-II фазы исследований. На разработку было направлено не менее 1,8 млрд рублей. По оценкам основного владельца «Р-Фарм» (на одной из площадок группы в том числе будет выпускаться препарат НИЦ) Алексея Репика, цена состоящего из двух доз курса вакцины для зарубежных рынков составит не менее $10.