НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи планирует создание комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах по созданию вакцины, которая будет защищать одновременно от коронавирусной инфекции и гриппа. Объединение вакцин от инфекционных заболеваний, по его мнению, станет одной из важных задач следующих десятилетий. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах по созданию вакцины, которая будет защищать одновременно от коронавирусной инфекции и гриппа. Объединение вакцин от инфекционных заболеваний, по его мнению, станет одной из важных задач следующих десятилетий.

«Вакцина и от коронавируса, и от гриппа – в планах. Это пока только планы в голове у исследователей. Объединить коронавирус и грипп – это задача следующих десятилетий», – отметил Гинцбург.

По заверению руководителя НИЦ, универсальная вакцина должна защитить население от инфекций, которые распространяются в один период. Сейчас центр занимается разработкой вакцин, которые сочетают защиту от разных штаммов гриппа.

В Минздраве РФ 8 сентября 2020 года заявили о выпуске в гражданский оборот вакцины против COVID-19 Гам-Ковид-Вак (Спутник V), разработанной НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. В Москве сейчас проводится заключительная фаза КИ вакцины. На 7 сентября в добровольцы записались порядка 25 тысяч человек, отметила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, на 8 сентября, по словам Михаила Мурашко, – почти 31 тысяча добровольцев. Всего планируют набрать 40 тысяч человек.

Вакцина Гам-Ковид-Вак была зарегистрирована 11 августа по ускоренной схеме – после прохождения I и II фазы клинических исследований на 76 добровольцах. На разработку вакцины ушло 1,8 млрд рублей и 5 месяцев, препарат изготовлен на основе уже имевшихся у НИЦ наработок по вакцине от вируса Эбола.

В 2020 году на закупку вакцин от гриппа выделено более 12 млрд рулей из федерального бюджета. В этом году вакцинацией планируют охватить не меньше 60% населения и 75% из числа входящих в группу риска.