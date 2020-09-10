Франция оштрафовала Roche и Novartis за агрессивное продвижение препарата

Roche и Novartis заплатят 444 млн евро за агрессивный маркетинг препарата для лечения возрастной макулярной дегенерации «Луцентис». Компании являются коммерческими партнерами по препарату.

Французский антимонопольный орган оштрафовал швейцарские компании Novartis и Roche на 444 млн евро за ненадлежащую маркетинговую практику по продвижению дорогостоящего офтальмологического препарата «Луцентис», пишет Reuters. «Луцентис» разработан для лечения возрастной макулярной дегенерации. Он ингибирует рост новых кровеносных сосудов (ангиогенез).

Компании являются коммерческими партнерами. Roche продает «Луцентис» в США, Novartis – в Европе. Как говорится в заявлении регулятора, Roche и Novartis воспользовались доминирующей позицией на рынке для продвижения лекарства.

Согласно решению антимонопольного регулятора Франции, Novartis заплатит 385 млн евро, Roche – около 60 млн евро.

Во многих странах мира врачи отдают предпочтение более дешевому препарату «Авастин» компании Roche при лечении влажной формы возрастной макулярной дегенерации. Инъекция «Луцентиса» стоит 1,16 тыс. евро, «Авастина» — 30-40 евро. Противоопухолевый препарат «Авастин» применяется для лечения заболевания «оф-лэйбл».

В 2018 году Novartis и Roche уже потерпели неудачу в Великобритании, где пытались заблокировать предпочтительное применение «Авастина» для терапии ВМД.

Илья Дугин

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