Пациенты с гемофилией А могут получить лечение препаратом для подкожного введения в 2021 году

Компания Roche объявила о том, что в 2021 году в рамках программы «14 ВЗН» более 700 пациентов с гемофилией А могут получить лечение инновационным препаратом эмицизумаб. К включению в перечень ЖНВЛП и программы ВЗН препарат рекомендовала комиссия Минздрава РФ в ноябре 2019 года.

В случае включения эмицизумаба в программу «14 ВЗН» стоимость препарата будет снижена до 1 599,05 руб. за 1 мг, сообщают в Roche. Производитель приводит данные, согласно которым на 10 сентября 2020 года эта цена на 23% ниже минимальной цены на эмицизумаб в мире и на 72% ниже минимальной цены на препарат в референтных странах.

«Мы сделали уникальное ценовое предложение на эмицизумаб, — заявил руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти и доступу препаратов на рынок компании Roche Дмитрий Козлов. — Это, во-первых, поможет как можно большему числу российских пациентов с гемофилией А предотвратить спонтанные кровотечения и их разрушительное воздействие на суставы, одновременно решая актуальный и для детей, и для взрослых вопрос с венозным доступом. А во-вторых, гарантирует отсутствие дополнительной финансовой нагрузки на бюджет программы ВЗН при назначении препарата в рамках обоих зарегистрированных показаний».

Препарат показал нейтральное влияние на бюджет программы «14 ВЗН» в фармакоэкономическом исследовании при назначении препарата пациентам с тяжелой неингибиторной и ингибиторной формами гемофилии А за счет экономии денежных средств на терапии пациентов с ингибиторной формой заболевания. Данная экономия позволит пролечить дополнительно до 589 пациентов с неингибиторной формой препаратом эмицизумаб без необходимости увеличения финансирования программы ВЗН.

Ранее было показано, что перевод 195 пациентов с ингибиторной формой гемофилии А, по данным ЦНИИОИЗ, получающих профилактическое лечение препаратами шунтирующего действия, на эмицизумаб позволит снизить расходы программы «14 ВЗН» на 4,8 млрд руб. в 2021 году.

Эмицизумаб — инновационный препарат для подкожного введения, который может вводиться от 1 раза в неделю до 1 раза в 4 недели. Он зарегистрирован в РФ в качестве рутинной профилактики для предотвращения или снижения частоты кровотечений у пациентов с гемофилией А с ингибиторами фактора VIII и тяжелой формой гемофилии А без ингибиторов фактора VIII. Препарат включен в клинические рекомендации по гемофилии Национального гематологического общества и Национального общества детских гематологов и онкологов (КР127).

В сентябре 2019 года «Рош» подписала договор с компанией «Добролек» (входит в ГК «Фармэко») о локализации производства эмицизумаба в России.

В РФ насчитывается 6 264 человека с гемофилией А без ингибиторов, из них порядка 70% с тяжелой формой, из которых 12,9% с затрудненным венозным доступом, в том числе 170 детей и 396 взрослых.

Ссылки

* Протокол заседания комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи от 7 ноября 2019 г. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/10/stranitsa-858/protokol0711. Доступ: 10.09.2020 г.

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Источник: Roche

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