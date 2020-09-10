Китай одобрил клинические исследования вакцины против коронавируса в форме назального спрея

Китайский регулятор разрешил испытания новой формы вакцины от коронавирусной инфекции – назального спрея. Эта форма впервые пройдет клиническую оценку в Китае.

Университет Гонконга сообщил об одобрении клинических испытаний вакцины от COVID-19 в форме назального спрея, пишет China Daily со ссылкой на заявление учреждения. Работу над вакциной вела лаборатория инфекционных заболеваний университета совместно с Сямэньским университетом и компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy.

Как отмечает издание, это первая вакцина против коронавируса в виде спрея, одобренная Национальным управлением по лекарственным средствам (NMPA) для клинических исследований. По заявлению Университета Гонконга, Министерство науки и техники КНР выбрало их препарат как одну из пяти технологий вакцин для дальнейшей оценки.

Вакцины против коронавируса от Sinovac Biotech и Sinopharm ранее получили разрешение на экстренное применение в Китае в рамках программ по вакцинированию населения из групп повышенного риска. Оба препарата находятся в III фазе клинических исследований. Всего, по данным ВОЗ, до этой стадии оценки дошли девять вакцин-кандидатов против COVID-19.

Анастасия Теслина

pharmvestnik