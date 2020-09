Европейские сертификаты пригодности фармсубстанций будут изменены Китай одобрил клинические исследования вакцины против коронавируса в форме назального спрея » Кассация отменила решение суда о взыскании со Stada почти 2 млрд рублей Кассационная инстанция арбитражного суда отменила решение первой инстанции и постановление апелляции по иску АО «Фармамед» о взыскании 1,84 млрд руб. Дело касается продажи «Нижфарму» в 2013 году прав на бренд «Аквалор» за 131 млн евро. Кассация 9 сентября 2020 года отменила решение первых двух инстанций и приняла новый судебный акт, говорится в Картотеке арбитражных дел. Новый акт не опубликован. Как пишет «Коммерсантъ», в рамках решения «Фармамед» было отказано в удовлетворении требований. Как сообщал «ФВ», после решения апелляции в пресс-службе компании Stada рассказали, что намерены обжаловать решение в кассации. В 2013 году три компании – Elvinto Alliance Inc. (Британские Виргинские острова), АО «Фармамед» и ООО «Исокам» – продали «Нижегородскому химико-фармацевтическому заводу» («Нижфарм», дочерняя компания Stada) бизнес «Аквалор». В него вошли исключительные права на товарный знак «Аквалор Aqualor», права на регистрацию товарных знаков «Аквалор» и «Aqualor», 100 % долей участия в уставном капитале ООО «Аквалор» и другие вспомогательные активы на общую сумму в 131 млн евро. Основной актив – права на регистрацию товарных знаков – принадлежал компании Elvinto Alliance Inc. Она зарегистрирована на Британских Виргинских островах, которые входят в Перечень офшорных зон, утвержденный приказом Минфина России от 13.11.2007 № 108н. Из-за этого компания «Нижфарм» должна была бы удержать налог на прибыль иностранной организации и НДС в качестве налогового агента. «Нижфарм» предложила организовать продажу через кипрскую кондуитную компанию, поскольку между Россией и Кипром заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. По мнению дочерней компании Stada, соглашение позволяло не удерживать налог и, соответственно, не увеличивать чистую стоимость сделки на сумму этих налогов. Elvinto Alliance Inc. согласилась на такую систему при условии, что «Нижфарм» компенсирует затраты на учреждение кипрской компании, а чистый доход от продажи бизнеса «Аквалор» составит ранее согласованную сумму в размере 131 млн евро (из них 130 998 900 евро стоили права на регистрацию товарных знаков). В итоге права на регистрацию товарных знаков «Нижфарм» приобрела у кипрской Butterwood Holdings Limited. В 2015-2017 годах инспекция Федеральной налоговой службы по г. Мытищи провела выездную налоговую проверку АО «Фармамед». Компании доначислили налог на прибыль в размере 1,25 млрд руб. за прибыль, полученную в 2013-2014 гг. По мнению налогового органа, «Фармамед» не заплатила 20% с дохода в виде стоимости прав на регистрацию товарных знаков, которую «Нижфарм» выплатил Butterwood Holdings Limited. Налоговики посчитали, что фактическим продавцом прав на товарные знаки была компания «Фармамед», а сделки между Elvinto Alliance Inc. и Butterwood Holdings Limited по передаче прав были притворными, единственная цель которых заключалась в получении налоговой выгоды. «Фармамед» попыталась оспорить решение ФНС. Однако арбитражный суд указал, что в договоре с «Нижфарм» продавцом выступала компания «Фармамед», а не Butterwood Holdings Limited. «Фармамед» заплатила доначисленный налог и обратилась в суд, чтобы взыскать с «Нижфарм» долг, так как в договоре было условие: выплата стоимости прав на товарные знаки, свободной от любых налогов. Суд встал на сторону истца. Сумма долга исчислялась как 20% от суммы сделки по продаже прав на товарные знаки, то есть от 130 998 900 евро. Это 26 199 780 евро или 1,84 млрд руб. Елена Калиновская

