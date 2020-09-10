Европейские сертификаты пригодности фармсубстанций будут изменены

Европейский директорат по качеству медицинской продукции и здравоохранения (EDQM) запустил проект, который позволит модернизировать сертификаты пригодности (CEP) на фармацевтические субстанции. Обсуждение пройдет в формате онлайн-опроса.

В ответ на новейшие разработки и технологии в фарминдустрии, Европейский директорат по качеству медицинской продукции и здравоохранения (EDQM) решил запустить проект по созданию «CEP будущего». Информация об этом размещена на сайте директората.

Содержание и структура действующих сейчас сертификатов остаются практически неизменными с момента создания в 1992 году, отмечают в EDQM. Цель проекта — придать сертификатам новый вид, который обеспечит большее удобство и прозрачность информации и при этом не усложнит их рассмотрение.

EDQM планирует собрать обратную связь от игроков рынка и компетентных госорганов по всему миру по различным аспектам сертификатов пригодности, а именно: содержанию, структуре, формату и использованию. Общественное обсуждение пройдет в формате онлайн-опроса, который будет оставаться открытым до 31 декабря 2020 года.

Анастасия Теслина

pharmvestnik