Владельцы аптек рассказали о готовности ко второй волне коронавируса

Владельцы аптек уверены, что не стоит ожидать второй волны коронавируса — экономика страны не выдержит повторения принятых ранее карантинных мер, считают они. Однако, по словам ритейла, организации готовы удовлетворить повышенный спрос на лекарства, если он все же возникнет.

Аптечные сети готовы к повышению спроса на лекарства в преддверии возможной второй волны коронавируса, но сильно сомневаются в ее вероятности. Об этом участники рынка рассказали в разговоре с «ФВ».

Ожидают ли сети вторую волну

В целом, участники рынка убеждены, что повторения жестких мер, принятых в ходе первой волны коронавируса, не произойдет. В первую очередь по причине того, что бизнес и экономика страны просто не переживут карантин, рассказали «ФВ» аптеки.

«Считаю, что волна возможна, но маловероятно, что бизнес и власть экономически способны пережить ее», — считает генеральный директор аптечной сети «Фармия» (Воронеж) Роман Кубанев. Похожей точки зрения придерживается генеральный директор УК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой. Он также отмечает, что экономика не переживет жестких мер, с которыми ранее столкнулся рынок.

Не готовятся ко второй волне и в «36,6-Здоровье» (Тверь). По мнению директора по развитию сети Акопа Варпетяна, все необходимые уроки были вынесены в период пандемии. «Стоки есть сейчас у всех, а вымывание рандомных товаров всегда может быть», — пояснил он «ФВ».

Готовность аптек

Большинство аптек готовы удовлетворить сопутствующий повышенный спрос в том случае, если он все же возникнет. По словам директора рязанской АС «Фарма» Александра Миронова, сеть мониторит продажи и следит за остатками препаратов, встречающихся в назначении врачей при COVID-19, в аптеках и у поставщиков. В случае чего, «Фарма» готова вырастить стоки при увеличении продаж, пояснил он. «Я не ожидаю повторения ситуации марта-апреля. Если что-то и будет, то намного плавнее, без таких пиков», — отмечает Миронов.

О своей готовности также говорят и владельцы интернет-аптек. «Мы готовы к новому сезону, каким бы он ни был: в Еаптеке можно будет спокойно купить все необходимое вне зависимости от того, будет вторая волна или нет», — приводят слова генерального директора Eapteka.ru Антона Буздалина в пресс-релизе организации.