Вакцины лидировали в экспорте лекарств в первом полугодии 2020 года

В первом полугодии 2020 года общий объем экспортных поставок готовых лекарств из России составил 23,2 млрд руб. (в ценах с учетом таможенных сборов). Из них лекарств на 14,2 млрд руб. вывезено в дальнее зарубежье и страны СНГ, а на 9 млрд – в страны ЕАЭС. Самую высокую долю – почти 6% ­– в поставках в дальнее зарубежье занимают препараты Научного центра исследований и разработки иммунологических препаратов им. М.П.Чумакова.

Общий объем экспортных поставок готовых лекарств из России составил 23,2 млрд руб., подсчитали в аналитической компании RNC Pharma. Специалисты подчеркивают, что эта сумма не включает поставки инсулинов российской компании «Герофарм» в Венесуэлу: компания открыто декларирует факт подобных отгрузок, но объемы этой активности не раскрываются.

Динамика отгрузок по итогам периода составила 14,7% в рублях — это выше темпов роста, который демонстрировали российские экспортеры по итогам 2019 года, тогда прирост фиксировался на уровне 13%. Натуральный объем экспорта за период превысил 560 млн упаковок, натуральные объемы росли быстрее денежных ­– +35%.

Если не считать ЕАЭС, то по итогам I—II кв. 2020 года отгрузки лекарств из России осуществлялись по 72 направлениям. Абсолютный лидер с точки зрения объемов поставок – Украина, точнее, поставки препаратов на территории ДНР и ЛНР. На них приходится более 98% всех отгрузок в регион. «В регион поставляется не только и не столько продукция российских фармацевтических компаний. На долю российских лекарств в поставках на Украину пришлось 44% в первом полугодии, остальной объем представлен продукцией почти трех сотен производителей из 63 стран. Если не считать необходимость пересечения государственной границы, то речь фактически идет о дистрибуции из соседних регионов России», ­– отмечают аналитики RNC Pharma.

Абсолютным лидером с точки зрения динамики отгрузок по итогам I—II кв. 2020 года стала Великобритания: за год рублевый объем экспорта лекарств из России в эту страну вырос в 40 раз. Максимальными объемами отметились компании «Бинергия» и «Синтез». Первая поставляла препарат для анестезии пропофол, вторая отгружала три наименования инъекционных антибиотиков: ампициллин, цефазолин и амикацин.

Сопоставимыми темами роста могут похвастаться только отгрузки в Объединенные Арабские Эмираты: здесь по итогам периода рублевый объем поставок вырос в 33 раза. Речь шла о поставках всего двух торговых марок: «Фентанил» («Московский Эндокринный Завод») и «Релатокс» («Микроген»). Примечательно, что речь шла о прямых поставках: компании отгружали препараты без обращения к услугам посредников.

При этом общий объем поставок в эти страны невелик: в Великобританию – на 12,6 млн руб., в ОАЭ – на 15,2 млн руб.

В числе крупных экспортеров в дальнее зарубежье – Научный центр исследований и разработки иммунологических препаратов им. М.П.Чумакова, «Материа Медика», Stada. При этом вакцины Центра им. Чумакова составили почти 6% от поставок в дальнее зарубежье – на 818 млн руб. Более 99% в поставках занимает вакцина от желтой лихорадки.

На страны ЕАЭС приходится практически 39% от общего денежного объема экспортных поставок готовых лекарств из России. Общий объем вывезенной в рамках объединения продукции достиг 9 млрд руб. (в ценах с учетом таможенных сборов). Поставки в рамках ЕАЭС растут быстрее отгрузок в другие регионы, рублевая динамика достигла 22,5%, в остальные страны темпы роста зафиксированы на уровне 10,3%. Все участники союза входят в ТОР ключевых торгово-экономических партнеров России в отношении поставок лекарств, при этом максимальные объемы по итогам периода с января по июнь 2020 года приходились на Казахстан. Направление занимает 15,8% от общего денежного объема экспорта лекарств из России – это второе место в общем зачете. Казахстан в текущем году показал внушительный рост закупок (18% в рублях), это позволило оттеснить Беларусь на второе место: поставки в Беларусь выросли только на 11% по сравнению с I—II кв. 2019 года. Максимальными же темпами поставок на пространстве ЕАЭС отметились Армения (+122%) и Киргизия (+51%).

ТОР-15 стран — получателей ЛП* в рамках экспортных операций из России за январь-июнь 2020 г., в ценах с учетом таможенных сборов