Разработчики вакцины Cпутник V направили разъяснение в The Lancet

В Минздраве РФ 10 сентября сообщили , что разработчик вакцины Гам-Ковид-Вак (ТН Спутник V) Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи направил «развернутые ответы» и клинический протокол исследования редактору научного журнала The Lancet. Ранее к публикации, а именно к сопровождающим текст графикам, возникли вопросы ученых из США, Японии, Италии, Швейцарии и других стран. «Центр представил The Lancet полноразмерный клинический протокол и все данные, которые были получены в ходе научных исследований», – утверждает заместитель директора по научной работе НИЦЭМ Денис Логунов. До конца сентября издание должно опубликовать результаты доклинического исследования вакцины, а в октябре-ноябре – результаты расширенных пострегистрационных испытаний на 40 тысячах добровольцев, в том числе со сведениями о побочных реакциях на вакцину. В The Lancet 4 сентября были опубликованы результаты первой и второй фаз клинических исследований вакцины. Вскоре группа ученых из США, Японии, Италии, Швейцарии и других стран разместила на ресурсе Cattivi Scienziati статью, в которой поставила под сомнение данные результатов КИ российской вакцины. Публикацию подписали 19 ученых во главе с профессором Энрико Буччи из Университета Филадельфии. Они заметили, что некоторые данные графиков произвольно дублируются, однако выводов о их недостоверности не делают. В разработавшем вакцину НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи настаивали, что данные точны и прошли экспертизу у рецензентов The Lancet. «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи категорически отвергает обвинения в недостоверности статистических данных, опубликованных в журнале The Lancet. Опубликованные данные являются достоверными и точными и прошли экспертизу у пяти рецензентов The Lancet, полноразмерный клинический протокол предоставлялся в редакцию журнала. Мы представили именно те данные, которые получили, а не те, которые должны нравиться итальянским экспертам», – заявлял тогда Логунов. В ответ The Lancet предложил авторам исследования о вакцине Спутник V ответить на вопросы коллег, усомнившихся в корректности представленных данных.

Фото: tvernews.ru vademec