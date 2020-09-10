На закупку вакцин от гриппа направят еще 4,1 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 10 сентября заявил, что из федерального бюджета на закупку вакцин от гриппа будет дополнительно направлено 4,1 млрд рублей. Всего на эти цели, по словам премьера, было предусмотрено 22,5 млрд рублей. При этом ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила о 12,5 млрд рублей.

«Президент поставил задачу, чтобы в этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку от гриппа», – пояснил Михаил Мишустин.

Он отметил, что в 2020 году на закупку вакцин от гриппа в бюджете предусмотрено 22,5 млрд рублей. Однако вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации у президента Владимира Путина 29 июля уточняла, что из федерального бюджета на вакцины направят 12,5 млрд рублей. Она рассказала, что в этом году в планах охватить вакцинацией не меньше 60% населения.

При этом, по данным РБК, жители России не смогут сделать прививку зарубежной вакциной вплоть до середины октября — начала ноября 2020 года. Сейчас частные клиники предлагают россиянам отечественные вакцины, а отсутствие иностранных вакцин во время эпидемиологического сезона – ежегодная проблема. Аналитики компании DSM Group объяснили это тем, что вакцина от гриппа производится отечественными компаниями в соответствии с положением «третий лишний», а иностранный производитель не допускается на участие в тендерах.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в начале сентября сообщил, что специалисты рассматривают вариант создания универсальной вакцины, которая сможет защитить одновременно от коронавирусной инфекции и от гриппа. По его мнению, такая вакцина позволит защитить население от инфекций, распространяющихся в один период. Пока в центре ведется разработка вакцин, которые сочетают защиту от разных штаммов гриппа.

В России единственным исполнителем централизованных закупок иммунобиологических препаратов для Нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) в 2020-2021 годах является «Нацимбио» (входит в ГК «Ростех»). Компания поставит Минздраву вакцину Совигрипп от «Микрогена», Ультрикс от «Форта», Флю-М от ФГУП СПбНИИВС ФМБА.

В 2019 году Минздрав закупил вакцину против гриппа у «Нацимбио» на 9 млрд рублей.