«Биокад» завершил строительство завода в Москве по офсетному контракту

Строительство комплекса зданий фармацевтического производства в ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде завершено, отчитался «Биокад». Таким образом, компания выполнила обязательства по офсетному контракту с правительством Москвы, рассчитанному до 2027 года. В строительство «Биокад» вложил более 3 млрд рублей. Строительство комплекса зданий фармацевтического производства в ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде завершено, отчитался «Биокад». Таким образом, компания выполнила обязательства по офсетному контракту с правительством Москвы, рассчитанному до 2027 года. В строительство «Биокад» вложил более 3 млрд рублей.

«Биокад» отгрузит первые партии произведенных на заводе препаратов в начале 2021 года, как и предусмотрено контрактом. Начало производства запланировано на конец 2020 года, на первом этапе – вторичная упаковка и выпускающий контроль качества. Общая площадь комплекса составляет более 42 тысяч кв. м.

По условиям контракта, «Биокад» должен производить на московском заводе 22 наименования лекарств в разных формах, в основном для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Компания стала победителем первого объявленного в 2017 году конкурса на заключение контракта по поставке лекарств в течение семи лет со встречными инвестиционными обязательствами. Начальная цена контракта составляла почти 29 млрд рублей.

Тогда заявки на участие в конкурсе подали «Биокад» и «Р-Фарм». Сначала «Биокад» предложил выполнить условия контракта за 20,5 млрд рублей, тогда как «Р-Фарм» – за 14 млрд. Но заявка «Р-Фарма» была отклонена, а контракт был заключен с «Биокадом» за те же 14 млрд.

Зато структура «Р-Фарма» «Р-Опра» заключила второй московский офсетный контракт с Москвой – на 18,4 млрд рублей. «Р-Опра» обязалась вложить почти 6 млрд в организацию производства 31 наименований лекарств. Московские власти обязуются закупать выпускаемые там препараты в течение семи лет. Проект будет реализован совместно с «Русатом Хэлскеа».