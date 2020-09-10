Британский регулятор изучает данные по вакцине от AstraZeneca после инцидента с испытуемым

Британский регулятор рассматривает данные клинических исследований против коронавирусной инфекции компании AstraZeneca. Исследования были приостановлены в связи с развитием у одного из участников симптомов серьезного воспалительного заболевания позвоночника.

Агентство по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) заявило о том, что оно приступило к срочному изучению доступной информации по вакцине против коронавирусной инфекции компании AstraZeneca. Ведомство намерено принять решение, может ли компания продолжить клинические исследования после заболевания одной из участниц, пишет Reuters.

По информации STAT, у нее наблюдались симптомы, связанные с развитием серьезного воспалительного заболевания позвоночника – поперечного миелита.

Директор по лицензированию MHRA Суй Пин Лам заявил, что регулятор тесно сотрудничает с Оксфордским вакцинным центром в области рассмотрения данных по безопасности вакцины в рамках протокола исследований. По его словам, безопасность участников является приоритетом любого клинического исследования. AstraZeneca разрабатывает вакцину против COVID-19 совместно с Оксфордским университетом.

Как отметил исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио, компания уже приостанавливала клинические исследования в июле, когда у одного из участников был выявлен рассеянный склероз. Позже выяснилось, что это не связано с введением вакцины.

Илья Дугин

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