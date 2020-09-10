Минздрав закупает реагенты для выявления антител к ВИЧ

Минздрав объявил аукцион на поставку наборов реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке и плазме крови. Начальная цена контракта – 3,4 млн руб.

Минздрав России объявил аукцион на поставку наборов реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке и плазме крови человека для иммунохимических анализаторов Abbott ARCHITECT. Об этом сообщается на портале zakupki.gov.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 418 341,30 руб.

Прием заявок заканчивается 17.09.2020 09:00.

Елена Сидорова

pharmvestnik