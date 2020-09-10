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Минздрав закупает реагенты для выявления антител к ВИЧ

Минздрав объявил аукцион на поставку наборов реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке и плазме крови. Начальная цена контракта –  3,4 млн руб.

Минздрав России объявил аукцион на поставку наборов реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке и плазме крови человека  для иммунохимических анализаторов Abbott ARCHITECT. Об этом сообщается на портале  zakupki.gov.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 418 341,30 руб.

Прием заявок заканчивается 17.09.2020 09:00.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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10 сентября, 2020 | Просмотров: 70