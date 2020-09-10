ФАС уличила производителя БАДа в недобросовестной конкуренции

8 сентября 2020 года Комиссия ФАС России признала действия ООО «Квадрат-С» нарушающими Закон о защите конкуренции (пункт 1 статьи 14.2).

По информации ФАС России, компания «Квадрат-С» на сайте биологически активной добавки (БАД) сообщала о том, что БАД помогает справиться с причиной боли в горле, укрепляет иммунитет, устраняет боль в горле, борется с возбудителями инфекций и создает здоровую микрофлору.

«Биологически активные добавки не являются тождественными лекарственным препаратам, в том числе из-за различий в составе действующих веществ, показаниях и эффективности, – пояснил замглавы ФАС России Андрей Кашеваров. – То есть производитель БАДа сознательно вводил потребителей в заблуждение о его лечебных свойствах».

Таким образом, информация на сайте, посвященном БАДу «Лизоприм ЛОР», создавала впечатление о лечебных свойствах средства, что вводит потребителей в заблуждение.

При этом в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства компания «Квадрат-С» обновила содержание сайта, удалив с него ненадлежащую информацию.

В связи с этим основания для выдачи предписания ООО «Квадрат-С» о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство, отсутствуют.

В соответствии со статьей 14.2 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон «О защите конкуренции») не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении:

качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей;

количества товара, предлагаемого к продаже, наличия такого товара на рынке, возможности его приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на такой товар;

места производства товара, предлагаемого к продаже, изготовителя такого товара, гарантийных обязательств продавца или изготовителя;

условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности цены такого товара.

gmpnews