Объем экспорта готовых лекарств из России в 1-м полугодии составил 23,2 млрд рублей

Абсолютным лидером с точки зрения динамики отгрузок стала Великобритания

В 1 полугодии 2020 г. общий объём экспортных поставок готовых лекарственных препаратов (ЛП) из России составил 23,2 млрд руб. (в ценах с учётом таможенных сборов). Данная сумма не включат в себя поставки инсулинов российской компании «Герофарм» в Венесуэлу, компания открыто декларирует факт подобных отгрузок, но объёмы этой активности не раскрываются. Динамика отгрузок по итогам периода составила 14,7% при проведении расчётов в рублях, это заметно выше темпов роста, который демонстрировали российские экспортёры по итогам 2019 г., тогда прирост фиксировался на уровне 13%. Натуральный объём экспорта за период превысил 0,56 млрд упак., причём натуральные объёмы росли значительно быстрее денежных, здесь динамика достигла 35%, сообщается в аналитическом отчете компании RNC Pharma®.

Практически 39% от общего денежного объёма экспортных поставок ГЛП из России приходится на страны ЕАЭС. Общий объём вывезенной в рамках объединения продукции достиг 9 млрд руб. (в ценах с учётом таможенных сборов). Примечательно, что поставки в рамках ЕАЭС растут быстрее отгрузок в другие регионы, здесь рублёвая динамика достигла 22,5%, в остальные страны темпы роста зафиксировались на уровне 10,3%. Все участники союза входят в топ ключевых торгово-экономических партнёров России в отношении ЛП, при этом максимальные объёмы по итогам периода с января по июнь 2020 г. приходились на Казахстан. Направление занимает 15,8% от общего денежного объёма экспорта ЛП из России – это второе место в общем зачёте. Примечательно, что Казахстан в текущем году показал внушительный рост закупок (18% в рублях), это позволило оттеснить компании из Беларуси на второе место, поставки в Беларусь выросли только на 11% по сравнению с 1-2 кв. 2019 г. Максимальными же темпами на пространстве ЕАЭС характеризовались Армения (+122%) и Киргизия (+51%).

Если не считать ЕАЭС, то по итогам 1-2 кв. 2020 г. отгрузки ЛП из России осуществлялись по 72 направлениям. Абсолютный лидер с точки зрения объёмов поставок – Украина, а если точнее, то поставки ЛП на территории ДНР и ЛНР. На них приходится более 98% всех отгрузок в регион, причём за год значимость поставок в непризнанные регионы выросла. Правда надо отметить, что в регион поставляется не только и не столько продукция российских фармацевтических компаний. На долю российских ЛП в отношении поставок на Украину приходилось за период 44%, остальной объём представлен продукцией почти трёх сотен производителей из 63 стран. Если не считать необходимости пересечения государственной границы, то речь фактически идёт о дистрибуции из соседних регионов России.

Абсолютным лидером с точки зрения динамики отгрузок по итогам 1-2 кв. 2020 г. стала Великобритания, за год рублёвый объём экспорта ЛП из России в эту страну вырос в 40 раз. Максимальными объёмами характеризовались компании «Бинергия» и «Синтез». Первая поставляла препарат для анестезии Пропофол, вторая отгружала три наименования инъекционных антибиотиков: Ампициллин, Цефазолин и Амикацин.

Сопоставимыми темами роста могут похвастаться только отгрузки в Объединённые Арабские Эмираты, здесь по итогам периода рублёвый объём поставок вырос в 33 раза. Речь шла о поставках всего двух торговых марок: Фентанил («Московский Эндокринный Завод») и Релатокс («Микроген»). Примечательно, что речь шла о прямых поставках, компании отгружали препараты без обращения к услугам посредников.

Топ-15 стран-получателей ЛП* в рамках экспортных операций из России за январь-июнь 2020 г., в ценах с учётом таможенных сборов

№ Страна-получатель Доля в общем объёме экспортных поставок ЛП, %, руб. Прирост поставок январь-июнь 2020/январь-июнь 2019, %, руб. 1 УКРАИНА (98,4% — на территории ДНР и ЛНР) 19,3 31 2 КАЗАХСТАН 15,8 18 3 БЕЛАРУСЬ 15,6 11 4 УЗБЕКИСТАН 10,7 -11 5 АЗЕРБАЙДЖАН 4,3 82 6 КИРГИЗИЯ 4,0 51 7 ТУРКМЕНИЯ 3,4 77 8 АРМЕНИЯ 3,2 122 9 ЛАТВИЯ 3,2 -9 10 МОЛДАВИЯ (52,7% на территорию ПМР) 2,6 12 11 ЛИТВА 2,1 -24 12 ТАДЖИКИСТАН 1,7 79 13 АБХАЗИЯ 1,5 25 14 МОНГОЛИЯ 1,3 7 15 ГРУЗИЯ 1,3 -1 * без учёта поставок «Герофарм» в Венесуэлу

Источник: RNC Pharma®: АБД Экспорт ЛП из России, статистический комитет Республики Беларусь, Республики Казахстан, департамент статистики ЕЭК

gmpnews