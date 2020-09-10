Евросоюз может закупить до 300 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer-BioNTech

Поставки могут начаться к концу 2020 года

Компания Pfizer и BioNTech SE объявили о завершении предварительных переговоров с Европейской комиссией о поставках 200 млн доз мРНК-вакцины BNT162 против SARS-CoV-2 в страны-члены Европейского Союза (ЕС) с возможностью дополнительной поставки 100 млн доз. Поставки начнутся к концу 2020 года в случае, если будет доказана эффективность вакцины и получено разрешение регулирующих органов. Теперь компании вступят в заключительную стадию переговоров с Европейской комиссией, итогом которой должен стать подписанный контракт.

Предлагаемое соглашение о поставках будет представлять собой крупнейший на сегодняшний день первоначальный заказ на поставку доз вакцины для компаний Pfizer и BioNTech. Препарат для поставок в Европу будет производиться на площадках BioNTech в Германии, а также на заводе компании Pfizer в Бельгии. В случае получения регуляторного разрешения для кандидата на вакцину BNT162b2, Европейская Комиссия возглавит процесс распределения доз вакцины среди 27 стран-членов ЕС.

Альберт Бурла (Albert Bourla), председатель правления и генеральный директор компании Pfizer, отметил:

«Мы активировали нашу цепочку поставок, в первую очередь, наш завод в Бельгии, и уже начинаем производство, чтобы вакцина стала доступна как можно скорее, в случае, если клинические испытания окажутся успешными и будет получено разрешение от регулирующих органов».

В дополнение к сотрудничеству с правительствами, компании Pfizer и BioNTech выразили заинтересованность к возможным поставкам в рамках COVAX — механизма, созданного Gavi, Альянсом вакцин, Коалицией за инновации в области готовности к эпидемиям (CEPI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), который, используя ряд технологических платформ, стремится предоставить правительствам, в том числе на развивающимся рынках, ранний доступ к большому портфелю вакцин-кандидатов от COVID-19.

gmpnews