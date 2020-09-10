За ненадлежащую рекламу препарата фармкомпания оштрафована на 200 тысяч рублей

ФАС России назначила ООО «Бионорика» административный штраф в размере 200 тысяч рублей, так как в рекламе препарата содержались сведения, не указанные в инструкции по применению препарата и гарантирующие его положительное действие, что противоречит требованиям закона.

Ранее Комиссия ведомства признала рекламу лекарственного препарата «Канефрон Н», распространявшуюся на медицинских конференциях в сентябре 2019 года, нарушающей требования Закона о рекламе (части 6 и пункта 8 части 1 статьи 24).

«Даже если реклама лекарственного препарата распространяется его производителем не для широкого круга потребителей, а на специализированных медицинских конференциях, это не отменяет необходимости соблюдения требований закона, – подчеркнула начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина. – Вне зависимости от аудитории рекламы она не должна содержать показаний к применению, которых нет в инструкции препарата».

Согласно части 6 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» сообщение в рекламе о свойствах и характеристиках, в том числе о способах применения и использования, лекарственных препаратов и медицинских изделий допускается только в пределах показаний, содержащихся в утвержденных в установленном порядке инструкциях по применению и использованию таких объектов рекламирования.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

gmpnews