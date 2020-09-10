Утверждены правила использования информации о взаимозаменяемых лекарственных препаратах

Правительство Российской Федерации утвердило правила использования информации о взаимозаменяемых лекарственных препаратах для медицинского применения и дачи разъяснений по вопросам взаимозаменяемости ЛП, а также о внесении изменения в особенности описания ЛП, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Постановление Правительства РФ от 04.09.2020 № 1357 опубликовано на портале publication.pravo.gov.ru.

В документе указано, что при описании лекарственных препаратов, не включенных в перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, в документации о закупке используется информация о взаимозаменяемости ЛП, содержащаяся в перечне взаимозаменяемых ЛП, размещенном на официальном сайте Минздрава России в сети «Интернет».

Также в постановлении говорится, что при описании объекта закупки ЛП, информация о взаимозаменяемости которых содержится в указанном перечне, не допускается устанавливать требования к критериям взаимозаменяемости ЛП, если такие требования влекут за собой несоответствие описанию объекта закупки одного или нескольких ЛП, включенных в одну группу взаимозаменяемости с ЛП, соответствующими описанию объекта закупки.

Информация о взаимозаменяемости ЛП предназначена для использования медицинскими работниками при назначении лекарств. Нельзя будет ограничивать взаимозаменяемость ЛП в рамках одного МНН, если для этого нет особых медицинских показаний, например, индивидуальной непереносимости.

Кроме этого, информацией должны пользоваться фармацевтические работники при консультации покупателя относительно аналогов ЛП с одинаковыми МНН.

gmpnews