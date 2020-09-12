Аптеки высказались против новых правил доставки лекарств грузовым транспортом

Аптеки высказались против новой инициативы Роспотребнадзора, которая может запретить деятельность аптек в жилых домах. При создании документа участники фармрынка участия в обсуждении не принимали, отмечают аптеки. Отрицательное заключение после анализа документа также дало Минэкономразвития.

СанПиН, разработанный Роспотребнадзором, может ограничить деятельность аптек в жилых домах. Правило, требующее наличия у точек, расположенных в жилых домах, специально оборудованной площадки для приема грузов, может привести к снижению доступности лекарств для покупателей, рассказали «ФВ» собственники сетей.

Как отреагировали аптеки

Согласно документу, ведомство предлагает установить требование об обязательном наличии специальной площадки (с козырьком и навесом) к точкам, куда товар доставляется грузовым транспортом. Проблема в том, что устанавливать такую зону под окнами квартир нельзя по закону, что не оставляет каких-либо вариантов аптекам, находящимся в жилых домах.

Подобные требования могут серьезно осложнить жизнь аптекам, уверен директор рязанской сети аптек «Фарма» Александр Миронов. «Принятие документа в такой редакции полностью перекроит рынок. Наверняка этот пункт включат в лицензионные требования, но получить лицензию в таких локациях (жилых домах) будет просто невозможно, а уже существующие точки будут платить штрафы».

По его мнению, все это приведет к снижению доступности лекарств. «Так всегда происходит, когда начинают что-то принимать, не посоветовавшись с рынком и не проведя должной экспертизы проекта», – отметил он.

Согласно пункту 5.11 проекта санитарных правил при необходимости доставки товаров грузовым транспортом предусматривается погрузочно-разгрузочная площадка, оборудованная козырьком или навесом. Размещение погрузочно-разгрузочной площадки под окнами жилых квартир не допускается (требование к аптечным организациям).

В целом у аптек нет такого объема товаров, чтобы приезжали грузовые автомобили – ограничения скорее затронут оптовые организации, считает генеральный директор аптечной сети «Фармия» (Воронеж) Роман Кубанев. Поставка товаров в аптеки осуществляется в определенное время, что не доставляет неудобств для жителей жилого дома, подчеркнул он.

При этом, по мнению Кубанева, деятельность аптек в жилых домах или в торговых центрах всегда вызывает множество вопросов. «Мне кажется, если открывать аптеку в жилом доме или торговом центре – все равно будут проблемы, поскольку площадь у всех минимальная и у каждого свои требования для аптек и магазинов», – считает он.

Кубанев убежден, что сейчас доставками грузовым транспортом пользуются прибольничные аптеки, работающие с большим объемом медикаментов, именно они могут пострадать при принятии инициативы.

«Будем надеяться, что данное нововведение не будет допущено, так как сейчас и так весь аптечный бизнес – это игра на выживание. Очень большая конкуренция», – резюмирует Кубанев.

Против инициативы Роспотребнадзора также высказался СЕО сети аптек «Здоровье» (Усть-Лабинск) Василий Слепов. Он уверен, что принятие СанПиНа в таком виде сократит доступность лекарств для конечного потребителя, а цена на препараты станет менее конкурентной. «Инициатива требует доработок и обсуждения с фармотраслью», – подчеркнул он.

Согласно данным участников публичных консультаций, сейчас у значительного количества аптечных организаций, расположенных в жилых домах, нет «погрузочно-разгрузочной площадки, оборудованной козырьком или навесом». Наличие такой площадки является обязательным, но ее размещение под окнами жилых домов не допускается. «То есть если она есть, то ею нельзя воспользоваться в случае размещения аптеки в жилом дома, а если ее нет, то это нарушения требования», – рассуждают эксперты СРО «Ассоциация независимых аптек».

Примут ли новый СанПиН

Рабочая группа регуляторной гильотины в области санитарно-эпидемиологического благополучия уже дала отрицательное заключение по данному СанПиНу, рассказала «ФВ» исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и Союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина. Все ее участники признали, что в таком виде документ, разработанный в целях оказания услуг населению, принят быть не может – встал вопрос и по поводу целесообразности его издания в целом, пояснила она.

Минэкономразвития также дало отрицательное заключение после анализа документа. «Сделан вывод о недостаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования, а также о наличии в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности», – следует из заключения. Кроме того, в организации подчеркнули, что принятие документа в текущей форме приведет к необоснованным затратам со стороны как субъектов деятельности, так и бюджета РФ.

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik