Американские фармацевты смогут проводить вакцинацию против COVID-19

Лицензированные американские фармацевты получили право вакцинировать пациентов в возрасте от 3 лет против коронавирусной инфекции после соответствующей подготовки. Это позволит обеспечить более широкую защиту населения от COVID-19.
В рамках расширения доступа к лечению COVID-19 Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) разрешило имеющим лицензии штатов аптекам заказывать вакцины против коронавирусной инфекции и проводить вакцинацию пациентов в возрасте от трех лет, пишет Pharmacy Times.
Как отметил замминистра HHS адмирал Бретт Жируа, этот шаг является еще одним доказательством прогресса администрации Президента США в области вакцинации населения безопасными и эффективными препаратами.
Согласно разрешению, фармацевтам или лицензированным фармацевтам-стажерам следует пройти практическую подготовку в течение минимум 20 часов. Программа должна быть одобрена Аккредитационным советом по фармацевтическому образованию (ACPE). Помимо этого им придется в течение, по меньшей мере, двух часов прослушать специализированный практический курс по иммунизации. Также они обязаны иметь сертификат на проведение сердечно-легочной реанимации.
По мнению исполнительного директора Национальной ассоциации фармацевтов розничных аптек США (NCPA) Дугласа Хоя, именно фармацевты могут стать ключевыми фигурами в вакцинации населения.
В августе HHS разрешила фармацевтам вакцинировать детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях расширения защиты этой категории населения от вспышек вакциноуправляемых заболеваний.
Илья Дугин
pharmvestnik